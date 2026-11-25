À Anjar, dans la Békaa, les bâtisseurs omeyyades ont réutilisé des colonnes antiques. Ces pierres ont même fait prendre les ruines pour un camp romain.

15

Lire l'article Stop

À Anjar, dans la Békaa, les bâtisseurs omeyyades ont dressé des colonnes antiques de part et d’autre de deux grandes rues. Les fûts, les bases et les chapiteaux ne sortaient pas tous du même atelier : des pièces provenant d’édifices plus anciens côtoyaient des éléments taillés pour la nouvelle cité. C’est aussi ce mélange qui a trompé les premiers observateurs des ruines.

Des colonnes antiques dans une ville du VIIIe siècle

En 1933, les architectes allemands Daniel Krencker et Willy Zschietzschmann ont repéré des vestiges au nord de Majdal Anjar. L’enceinte et la colonne alors visible leur ont rappelé un camp romain. L’historien Jean Sauvaget a ensuite reconnu un site des débuts de l’islam. Les fouilles menées au milieu du XXe siècle ont confirmé que la cité avait été fondée sous les Omeyyades, au début du VIIIe siècle, pendant le règne du calife Al-Walid Ier.

Les recherches de l’historienne de l’architecture Bea Leal, qui s’appuie notamment sur les études de terrain de Barbara Finster, décrivent le réemploi de nombreuses bases, de fûts et de chapiteaux dans les portiques. Le phénomène se retrouve jusque dans le grand palais, où les chercheurs ont identifié une colonne de calcaire portant une inscription chrétienne. La pierre avait été intégrée à un autre bâtiment que celui pour lequel elle avait été taillée. Elle ne permet pas de situer cet édifice d’origine sous la cité.

D’une porte au carrefour, une ville conçue pour circuler

Une porte s’ouvrait au milieu de chacun des quatre côtés de l’enceinte. Deux voies à colonnades, larges d’un peu moins de vingt mètres selon Leal, reliaient les portes opposées. Au croisement, le tétrapyle marquait le centre de la ville : ses quatre côtés répondaient aux quatre directions. Les portiques longeaient des rangées de boutiques. Des voies plus étroites desservaient les maisons à cour, surtout dans la partie occidentale du site.

Le modèle de rues à angle droit prolonge des usages romains et byzantins. À Anjar, il dessert des bâtiments d’une ville omeyyade : un palais, une mosquée, des bains et des espaces de commerce. Les fouilles et les restaurations du XXe siècle ont rendu ce plan lisible, mais certaines colonnades visibles aujourd’hui ont été remontées. L’UNESCO a inscrit le site sur la Liste du patrimoine mondial en 1984, notamment pour ce qu’il révèle de l’urbanisme du début de la période islamique.

Vue d’archives des vestiges d’Anjar. Photo : François El Bacha / Libnanews. Recadrage et habillage éditorial.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews