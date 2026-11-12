Vitamine K : deux études alertent aux États-Unis

Deux études américaines publiées le 5 novembre 2026 constatent une baisse des injections de vitamine K chez les nouveau-nés et davantage de diagnostics hémorragiques. Ces travaux reposent sur des dossiers médicaux recueillis entre 2017 et 2025. Ils éclairent les enjeux de prévention, mais comportent des limites et ne décrivent pas la situation au Liban. Les résultats doivent être distingués des protocoles suivis dans chaque pays. Les familles peuvent vérifier avec leur maternité ou leur pédiatre quelle prophylaxie a été administrée.

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Deux études américaines publiées le 5 novembre 2026 documentent une baisse de l’administration de vitamine K aux nouveau-nés. Elles relèvent aussi davantage de diagnostics hémorragiques dans les dossiers étudiés. Leurs résultats concernent les États-Unis entre 2017 et 2025. Ils ne permettent pas de mesurer la situation au Liban.

Une injection moins souvent enregistrée

La première analyse porte sur 5 240 780 nourrissons. La proportion sans injection intramusculaire enregistrée à la naissance passe de 3,1 % en 2017 à 6,8 % en 2025. Les enfants concernés présentent un risque accru de saignement au cours des six premiers mois. Après ajustement statistique, le risque relatif atteint 1,47, soit une hausse relative de 47 %.

Le critère étudié regroupe plusieurs diagnostics de saignement. Il ne correspond donc pas uniquement aux hémorragies dues à une carence en vitamine K. Les chercheurs ne disposaient pas non plus de données complètes sur une éventuelle administration orale. L’absence d’injection enregistrée ne signifie pas automatiquement un refus parental.

Vitamine K : des diagnostics spécifiques en hausse

La seconde étude examine les dossiers de plus de 11 millions de nourrissons. Elle constate une baisse des injections enregistrées, de 97,7 % à 95 % sur la même période. Les diagnostics d’hémorragie par carence en vitamine K progressent de 24 à 107,4 pour 100 000 enfants.

Ces chiffres représentent des taux dans les populations étudiées, pas un décompte national exhaustif. Les deux travaux utilisent la même grande plateforme de dossiers médicaux, avec des critères différents. Leurs effectifs ne doivent donc pas être additionnés comme s’il s’agissait de populations entièrement indépendantes.

Les résultats décrivent des associations. Ils ne permettent pas d’attribuer chaque hémorragie à l’absence de supplémentation. Les auteurs signalent notamment les limites du codage médical et de la couverture des établissements participants.

Une prévention dès la naissance

La vitamine K participe à la coagulation du sang. Les nouveau-nés disposent de faibles réserves. Le passage de cette vitamine à travers le placenta reste limité et le lait maternel en contient peu. Une carence peut provoquer des saignements internes, notamment digestifs ou cérébraux.

La maladie peut apparaître après le retour à domicile, jusqu’à six mois. L’absence de signe visible ne garantit pas l’absence de risque. Les recommandations américaines prévoient une injection à la naissance pour prévenir ces hémorragies.

Ces recommandations doivent être distinguées des protocoles adoptés dans d’autres pays. Les familles doivent vérifier avec la maternité ou le pédiatre quelle prophylaxie a été administrée et quel suivi est prévu. La publication des études ne justifie ni une automédication ni une modification du protocole prescrit.

Les chercheurs soulignent désormais le besoin d’une surveillance plus précise. Elle permettrait de distinguer les raisons de la non-administration, les événements réellement attribuables à la carence et les différences entre établissements.

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