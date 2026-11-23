Au Soudan du Sud, le commissaire intérimaire de Tonj-Est annonce qu’au moins 24 civils, dont sept enfants, ont été tués lors d’une attaque à Bol Bol Boma entre samedi soir et dimanche matin. Le bilan, d’abord de 15 morts, est provisoire. La responsabilité de l’attaque n’a pas été vérifiée indépendamment.

22

Lire l'article Stop

Au Soudan du Sud, au moins 24 civils, dont sept enfants, ont été tués lors d’une attaque dans l’État du Warrap, selon le commissaire intérimaire du comté de Tonj-Est. L’attaque s’est déroulée entre samedi soir et dimanche matin, le 22 novembre. Le premier bilan faisait état de 15 morts.

Dans le Warrap, un bilan encore provisoire

L’attaque a touché Bol Bol Boma, dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Le commissaire intérimaire, Machuei Bith, a révisé le bilan à la hausse dimanche soir. Il a notamment dénombré sept enfants et six femmes parmi les victimes civiles.

Un policier local cité sous couvert d’anonymat a prévenu que le nombre de victimes pouvait encore augmenter. Les éléments disponibles ne permettent pas d’établir un bilan des blessés.

Machuei Bith a attribué l’attaque à des combattants du SPLA-IO, groupe armé lié à l’ancien vice-président Riek Machar. Cette accusation n’a pas été vérifiée indépendamment. Les déclarations disponibles ne permettent pas davantage d’établir le mobile de l’attaque.

La protection des civils au premier plan

Le Warrap a connu d’autres violences ces dernières semaines. La semaine dernière, des affrontements sur un marché à Makuach ont fait 17 morts, selon les autorités locales. Il s’agit d’un épisode distinct, qui n’entre pas dans le bilan de Bol Bol Boma.

Le 10 novembre, la mission des Nations unies au Soudan du Sud avait appelé au Conseil de sécurité à mieux protéger les civils et à renouer le dialogue politique. Cette alerte précédait les faits de Bol Bol Boma ; la mission n’avait pas rendu public de bilan propre sur cette attaque au moment de notre vérification.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews