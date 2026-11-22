Des frappes ont endommagé un bâtiment de l’ONU à Khartoum tôt dimanche 22 novembre. La coordinatrice humanitaire au Soudan confirme que des employés étaient à l’intérieur. Des habitants signalent aussi des dégâts à des maisons. Le communiqué de l’organisation ne précise pas le bilan de cet incident ni son auteur.

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Des frappes ont endommagé un bâtiment des Nations unies à Khartoum, tôt dimanche 22 novembre, alors que du personnel de l’organisation se trouvait à l’intérieur. La coordinatrice humanitaire de l’ONU au Soudan, Denise Brown, a indiqué que les locaux se trouvaient dans un quartier résidentiel. Son communiqué ne précise pas si des personnes ont été blessées dans le bâtiment et n’attribue pas les frappes.

Des habitations également endommagées à Khartoum

Des habitants interrogés séparément par l’AFP et la radio soudanaise Dabanga signalent des dégâts à des maisons. Un témoin cité par l’AFP a décrit des habitants cherchant à dégager des proches des décombres après l’effondrement d’une habitation. Un autre, interrogé par Dabanga, a indiqué que sa maison avait été endommagée sans faire de blessé dans son foyer. Ces témoignages portent sur des habitations, pas sur les locaux de l’ONU.

Il n’est pas établi que le bâtiment de l’ONU ait été visé délibérément. Le communiqué ne précise ni l’étendue des dégâts ni leurs conséquences sur le travail des équipes. Les bilans rapportés ailleurs dans l’agglomération ne permettent pas d’établir celui de cet incident. Le Parlement arabe a condamné les frappes et appelé à protéger les civils et les installations humanitaires.

L’ONU rappelle la protection des équipes humanitaires

Denise Brown rappelle que le droit international humanitaire protège les personnels et les biens affectés aux secours. L’organisation dit maintenir des équipes au Soudan pour venir en aide à la population, y compris dans les zones où la guerre complique les déplacements et la distribution de l’aide.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme avait publié le 17 novembre un bilan national : il a confirmé la mort de plus de 2 230 civils entre janvier et fin octobre 2026, dont plus de 1 630 lors de frappes de drones. Ces chiffres concernent l’ensemble du Soudan sur dix mois, non les événements de dimanche à Khartoum. Le Haut-Commissariat précise que le bilan réel est probablement plus élevé.

Photo : Khartoum de nuit en 2007, image d’archives sans lien avec les frappes du 22 novembre. Aamirco / Wikimedia Commons, domaine public.

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