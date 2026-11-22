À Debel, une vidéo diffusée à l’Indépendance montre des faits antérieurs. Les obsèques de Georges Khodr sont prévues jeudi. À Kyiv, journée de deuil lundi ; à Antalya, la COP31 prend fin sans pacte.

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Lundi 23 novembre 2026, minuit à Beyrouth. Nawaf Salam condamne l’entrée de l’armée israélienne dans une école publique de Debel et demande, séparément, le maintien d’une présence internationale dans le Sud après la FINUL. Le patriarcat orthodoxe annonce le programme des obsèques de Georges Khodr. En Ukraine, la région de Kyiv observera une journée de deuil. Enfin, la COP31 s’est achevée sans pacte d’Antalya et les ATP Finals ont livré leurs deux vainqueurs.

Debel : la vidéo de l’Indépendance montre des faits antérieurs

La porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Ella Waweya, a diffusé dimanche 22 novembre une vidéo à l’occasion de la fête de l’Indépendance du Liban. Dans le texte qui accompagne la vidéo, elle évoque une visite récente dans le Sud et une rencontre avec des enfants. Le ministère de l’Éducation identifie l’école publique de Debel et situe les faits à plus d’un mois, sans donner la date exacte. La ministre Rima Karamé dit que le ministère n’avait pas été informé. La municipalité affirme, de son côté, que la visite n’avait pas été coordonnée avec la direction de l’établissement et que ni l’école, ni les élèves, ni les familles n’ont décidé de la diffusion.

Le Premier ministre Nawaf Salam a dénoncé une atteinte aux droits des enfants et à la protection des établissements scolaires. Dans la même déclaration, il a demandé une formule onusienne qui préserve une présence internationale dans le Sud après la fin du mandat de la FINUL et maintienne l’accès humanitaire aux villages concernés. Cette demande, distincte de sa condamnation des faits de Debel, ne vaut ni décision de l’ONU ni annonce d’une nouvelle mission.

Les obsèques de Georges Khodr auront lieu jeudi

Le patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et l’archevêché ont fixé au jeudi 26 novembre les obsèques publiques du métropolite émérite Georges Khodr, dont le décès a été annoncé dimanche. La cérémonie aura lieu de 14 h à 15 h à l’église Saint-Georges de Bsalim. L’inhumation est prévue de 15 h à 16 h à l’église Mar Chaaya de Broummana.

Les condoléances seront reçues à Bsalim les mardi 24, mercredi 25 et vendredi 27 novembre, chaque fois de 11 h à 18 h, puis à Tripoli samedi 28, aux mêmes heures. Ces horaires sont indiqués en heure libanaise. Le programme publié dimanche soir précise les lieux et les horaires après l’annonce initiale du décès.

La région de Kyiv en deuil après les frappes de dimanche

L’administration de la région de Kyiv a annoncé une journée de deuil pour lundi 23 novembre. À Dymer, où un immeuble d’habitation a été touché dimanche, l’administration régionale a confirmé un cinquième décès dimanche soir, après le dégagement d’un corps dans les décombres. Le président Volodymyr Zelensky avait indiqué plus tôt que les secours avaient sorti un enfant vivant des décombres.

Le président a donné un bilan distinct à Vychneve, où une frappe a touché un commerce : trois morts et treize blessés. Le deuil concerne l’oblast de Kyiv, qui a sa propre administration, distincte de celle de la capitale.

Antalya : la COP31 se termine sans pacte, mais avec des décisions

La conférence de l’ONU sur le climat s’est achevée dimanche à Antalya. Les deux textes que la présidence avait réunis sous le nom de « pacte d’Antalya » n’ont pas recueilli le consensus. Les délégations se sont notamment opposées sur la place donnée à la sortie des énergies fossiles et sur le financement de l’adaptation.

le défaut de consensus sur ce cadre n’a pas fait échouer toutes les négociations. La plénière a adopté des décisions distinctes sur l’objectif mondial d’adaptation, le Fonds pour l’adaptation et le programme de travail sur la transition juste. Ces décisions ne rendent pas applicables les propositions inscrites dans le pacte qui n’a pas été adopté.

À Turin, Alcaraz remporte le simple et un duo français gagne le double

Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier titre en simple aux ATP Finals. Il a battu Alexander Zverev 6–2, 7–6 (9–7), après avoir écarté trois balles de deuxième manche dans le jeu décisif. Plus tôt, les Français Théo Arribagé et Albano Olivetti avaient remporté le double devant Marcelo Arévalo et Mate Pavić, 3–6, 7–6 (7–2), puis 10–6 au super tie-break.

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