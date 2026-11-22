Une vidéo diffusée le jour de l’Indépendance montre une visite vieille de plus d’un mois, selon le ministère de l’Éducation. La municipalité de Debel dit que l’école n’avait pas été consultée.

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Le Premier ministre Nawaf Salam et la ministre de l’Éducation Rima Karamé ont condamné, dimanche 22 novembre, l’entrée de la porte-parole arabophone de l’armée israélienne dans l’école publique de Debel, au Liban-Sud. Diffusées à l’occasion de la fête de l’Indépendance, les images ne datent pas du jour des célébrations : le ministère situe les faits à plus d’un mois et dit ne pas en avoir été informé.

Dans un message publié dimanche sur X, Ella Waweya évoque une visite récente au Sud-Liban et dit avoir été frappée par l’espoir des enfants qu’elle y a rencontrés. Elle accompagne ce message d’une vidéo et de vœux pour l’Indépendance. Le ministère libanais de l’Éducation identifie l’établissement comme l’école publique de Debel et indique que des images ont été prises dans les salles de classe en présence d’élèves. Ni l’une ni l’autre de ces déclarations ne donne la date exacte de la visite.

La municipalité dit que l’école n’a pas été consultée

Dans un communiqué relayé dimanche soir, la municipalité de Debel situe la visite à environ un mois et affirme qu’elle n’avait pas été coordonnée avec la direction de l’établissement. Elle précise que ni l’école, ni les élèves, ni les habitants n’ont décidé de la diffusion de la vidéo ou de son calendrier. La municipalité insiste : le choix des habitants de rester dans leur village ne signifie pas qu’ils acceptent l’occupation, et le silence face à des militaires armés ne vaut pas consentement. Elle demande à l’État libanais de protéger les familles et l’école.

Rima Karamé dénonce l’utilisation d’élèves dans une communication militaire et dit que son ministère donnera suite auprès des autorités compétentes. Hassan Mourad, président de la commission parlementaire de l’Éducation, y voit une atteinte à la souveraineté libanaise et demande au gouvernement d’établir les circonstances de la visite et les responsabilités. Il annonce un suivi par sa commission, sans faire état de l’ouverture d’une enquête formelle.

Salam demande une présence internationale après la FINUL

Nawaf Salam qualifie l’entrée de l’armée israélienne dans l’école d’atteinte aux droits des enfants et à la protection des établissements scolaires. Dans la même déclaration, mais sur un autre volet, il appelle à définir avec les Nations unies une formule qui maintienne une présence internationale dans le Sud après la fin du mandat de la FINUL et préserve l’accès humanitaire de Debel et des villages voisins. Il n’annonce ni dispositif arrêté ni calendrier.

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