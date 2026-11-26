La Cour de cassation jordanienne a confirmé la condamnation de Yasser Marji à six ans de travaux forcés. La justice estime qu’un projet équestre à Aqaba servait de couverture à des activités menaçant la sécurité du pays. Le Hezbollah a démenti mercredi tout lien avec le projet ou son financement.

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La Cour de cassation jordanienne a confirmé la condamnation de Yasser Marji à six ans de travaux forcés. La justice estime qu’un projet équestre à Aqaba servait de couverture à des activités menaçant la sécurité du pays. Le Hezbollah a démenti mercredi tout lien avec le projet ou son financement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi

D’après les éléments de la décision rendus publics mardi 24 novembre, la Cour de cassation jordanienne a rejeté à l’unanimité le pourvoi de Yasser Marji, qui possède les nationalités française et libanaise. Elle a confirmé le jugement de la Cour de sûreté de l’État, qui l’avait reconnu coupable d’actes de nature à troubler l’ordre public et à mettre en danger la sécurité de la société, en application de la loi jordanienne antiterroriste.

L’affaire remonte à la fin de 2023. Il s’agissait, en apparence, de créer un club et une académie d’équitation dans la ville portuaire d’Aqaba. Selon les motifs du jugement rendus publics, les juges ont retenu que le projet couvrait des activités illicites et que des fonds, d’environ 430 000 dollars, provenaient du Hezbollah. Marji a été arrêté en juin 2025, avant que le projet tel que l’a décrit la justice n’aboutisse.

La défense plaidait un investissement légal

La défense contestait notamment l’utilisation des déclarations du prévenu pendant l’enquête. Elle soutenait que la constitution d’une société, les accords entre associés et les transferts financiers relevaient d’un investissement licite. La Cour a estimé que les premiers juges avaient apprécié ces éléments avec les témoignages, les contrats et les pièces relatives au financement. D’après les motifs divulgués, elle a aussi considéré que l’infraction retenue n’exigeait pas que les actes aient produit le résultat recherché.

Le Hezbollah rejette les accusations

Dans un communiqué diffusé mercredi 25 novembre, le service de presse du Hezbollah a nié avoir donné des instructions, apporté des fonds ou entretenu des contacts en lien avec le projet. Il a rejeté l’accusation selon laquelle il aurait préparé des activités de sécurité sur le sol jordanien et a appelé Amman à ne pas assimiler le mouvement à une menace pour la stabilité du royaume.

L’arrêt rapporté confirme la peine prononcée contre Marji. L’implication du Hezbollah relève des constatations du jugement sur l’origine et la destination des fonds ; la condamnation concerne le ressortissant franco-libanais, pas le mouvement lui-même.

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