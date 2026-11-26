Le comédien et metteur en scène, qui a grandi en partie à Beyrouth, doit prendre la direction du Théâtre du Soleil à l’automne 2027. Six membres de la troupe doivent l’accompagner dans une direction collégiale.

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Le comédien et metteur en scène, qui a grandi en partie à Beyrouth, doit prendre la direction du Théâtre du Soleil à l’automne 2027. Six membres de la troupe doivent l’accompagner dans une direction collégiale.

Le Théâtre du Soleil a choisi un ancien de la troupe pour succéder à sa fondatrice. Simon Abkarian a accepté de reprendre la direction de la compagnie, avec l’accord du ministère français de la Culture. Le passage de relais est annoncé pour octobre 2027 : la désignation ne signifie pas qu’Ariane Mnouchkine quitte déjà ses fonctions. Autour de son successeur, six membres de la troupe doivent prendre part à la conduite du théâtre.

Des années à la Cartoucherie, des rôles écrits par Hélène Cixous

Abkarian a rejoint la compagnie en 1985. Au bois de Vincennes, il a joué dans L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk roi du Cambodge, puis dans L’Indiade ou l’Inde de leur rêve, deux textes d’Hélène Cixous mis en scène par Mnouchkine. Il a participé ensuite au cycle des Atrides. La Cartoucherie est aussi le lieu où il a créé, comme auteur et metteur en scène, Électre des bas-fonds en 2019. Le spectacle a été distingué trois fois aux Molières en 2020, dont pour la mise en scène et le texte.

De Beyrouth au théâtre, puis retour à la troupe

Né dans le Val-d’Oise dans une famille arménienne, Simon Abkarian a passé une partie de son enfance à Beyrouth. Il a raconté avoir vécu à Geitawi, à Achrafieh, avant que sa famille ne regagne la France pendant la guerre civile. Le Liban est aussi un lieu de tournée : la création Pénélope ô Pénélope a été présentée à Beyrouth après sa création au Théâtre national de Chaillot. En 2026, l’Institut français du Liban l’a annoncé à l’ouverture de son week-end du cinéma français autour de La Bataille de Gaulle : L’Âge de fer, où il interprète Charles de Gaulle.

Abkarian a dit vouloir conserver le principe d’égalité des salaires au sein de la compagnie. La composition nominative de l’équipe qui l’entourera et la répartition précise de ses responsabilités ne sont pas détaillées dans les annonces disponibles.

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