Le Stade Rennais a retiré à Franck Haise la conduite de l’équipe première vendredi 27 novembre. Le club annonce une procédure concernant l’entraîneur et deux adjoints, sans officialiser une rupture de contrat. Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli prennent le relais avant le déplacement à Toulouse dimanche.

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Le Stade Rennais a écarté Franck Haise de la conduite de son équipe première, vendredi 27 novembre. Le club annonce avoir engagé une procédure concernant l’entraîneur et deux de ses adjoints, Johann Ramaré et Lilian Nalis. Il a confié l’équipe à Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli jusqu’à nouvel ordre.

Le communiqué ne précise pas la nature de la procédure et n’annonce pas la rupture du contrat de Franck Haise. Il confirme en revanche que l’entraîneur et les deux adjoints ne dirigent plus l’équipe professionnelle. Le changement intervient à deux jours du déplacement au Stadium de Toulouse, dimanche 29 novembre à 17 h 15, pour la 12e journée de Ligue 1.

Franck Haise écarté au lendemain de la défaite à Nimègue

Rennes s’est incliné 3-1 jeudi 26 novembre aux Pays-Bas face au NEC Nimègue, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. C’était le cinquième match consécutif sans victoire des Rennais, toutes compétitions confondues. En novembre, ils ont notamment concédé un nul face à l’Olympiakos (0-0), perdu à domicile contre Lille (1-2), puis partagé les points à Lorient (1-1).

La direction avait fait revenir Haise en février 2026 pour succéder à Habib Beye. L’ancien entraîneur de Lens et de Nice connaissait le club, où il avait travaillé à la formation de 2006 à 2012. Sur la fin de la saison dernière, son équipe avait remporté huit de ses douze matches de championnat et décroché une place en Ligue Europa. Le club avait annoncé en août la prolongation de Haise, Ramaré et Nalis jusqu’en juin 2028.

Trois techniciens prennent le relais

Rennes a confié l’intérim à un trio plutôt que d’annoncer un successeur. Sébastien Tambouret dirigeait déjà la réserve. Après Toulouse, les Rennais doivent recevoir Brest le 6 décembre en Ligue 1, puis le Dinamo Zagreb le 10 décembre en Ligue Europa. Le club n’a donné ni durée pour l’intérim ni calendrier pour la suite de la procédure.

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