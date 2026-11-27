Bruxelles inaugure Kanal-Centre Pompidou samedi 28 novembre dans l’ancien garage Citroën. Le musée ouvre avec dix expositions, dont un parcours de plus de 350 œuvres. Les 30 000 billets gratuits du premier week-end ont trouvé preneur, mais le showroom et une partie des festivités restent accessibles sans billet.

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Kanal-Centre Pompidou ouvre au public samedi 28 novembre à 10 h, dans l’ancien garage Citroën de la place de l’Yser, à Bruxelles. Dix expositions inaugurent le musée. Les 30 000 billets gratuits pour les découvrir ce week-end ont déjà été réservés. Le bâtiment et une partie du programme restent accessibles sans billet.

À Bruxelles, Kanal s’installe dans le garage Citroën

Le bâtiment que les visiteurs découvrent ce week-end a d’abord été conçu pour vendre et entretenir des voitures. Édifié en 1933 et 1934 le long du canal de Charleroi à Bruxelles, le garage associait une vitrine monumentale à des ateliers aménagés en retrait. La reconversion conserve cette double structure. Le showroom d’angle laisse voir la ville à travers sa façade vitrée, tandis que les anciens ateliers abritent désormais des salles d’exposition et de spectacle.

Les architectes d’EM2N, noAarchitecten et Sergison Bates ont travaillé ensemble au sein d’Atelier Kanal. Plutôt que de remplacer les grandes halles, ils ont restauré leur ossature et ajouté trois volumes à l’intérieur du complexe. L’ensemble atteint 40 000 mètres carrés, dont plus de 20 000 que le musée destine à des usages en accès libre. Une bibliothèque, des espaces de travail et de rencontre et une aire de jeu intérieure de 700 mètres carrés côtoient les galeries.

Le showroom, haut de 21 mètres, fait partie des espaces gratuits. Il accueille dès l’ouverture une intervention de l’artiste turque Banu Cennetoğlu, right?. Le public pourra donc y voir une commande artistique sans avoir à réserver une entrée pour les salles. Le musée avait aussi prévu d’accueillir, le 25 novembre, près de 5 000 élèves de 27 écoles bruxelloises avant d’ouvrir à tous.

Ce que le Centre Pompidou apporte au musée

A truly immense journey, l’une des expositions inaugurales, rassemble plus de 350 œuvres, principalement issues des collections de Kanal et du Centre Pompidou. Le parcours prend pour point de départ le canal qui borde le musée, ancienne voie de circulation des personnes et des marchandises. Il suit, du début du XXe siècle à nos jours, les déplacements qui ont transformé les pratiques artistiques.

Henri Matisse, Sonia Delaunay et Wifredo Lam y côtoient des artistes de la scène contemporaine, dont Sammy Baloji et Edith Dekyndt. L’accrochage ne procède donc pas par succession d’écoles nationales. Il rapproche des œuvres de périodes différentes pour suivre la circulation des formes et des idées. Le public pourra le voir jusqu’au 9 janvier 2028, bien au-delà du week-end inaugural.

Le partenariat entre le musée bruxellois et le Centre Pompidou remonte à 2017. Les prêts français nourrissent la programmation, aux côtés des acquisitions et des commandes de Kanal. L’institution bruxelloise dispose aussi de son propre centre d’architecture, issu du CIVA. Il réunit bibliothèque et archives consacrées à l’architecture, au paysage et à l’urbanisme. Son premier accrochage, Right to the City – Right to the Future, se penche sur les façons de transformer la ville et sur ceux qui y participent.

Une ouverture qui fait aussi place aux artistes bruxellois

Les expositions proposent d’autres manières de traverser le bâtiment. Pour NO SHOW, le duo Deborah Bowmann et le musicien Maoupa Mazzocchetti ont travaillé avec vingt artistes bruxellois autour d’une question : un musée peut-il divertir ? Le Département des Pièges, lui, rapproche des objets et des tableaux que le public voit rarement, avec des prêts du Musée de la médecine et du Design Museum Brussels.

An infinite woman revient sur les représentations des femmes mangbetu, au Congo, et sur la façon dont des artistes afrodescendants les ont reprises et détournées. Le musée présente également de nouvelles œuvres d’Otobong Nkanga, de Joshua Serafin et de Joëlle Tuerlinckx. Le programme mêle à ces expositions des projections et des performances, dont trois pièces du chorégraphe Harald Beharie présentées pour la première fois ensemble.

Que peut-on voir sans billet les 28 et 29 novembre ?

Le week-end d’ouverture commence samedi à 10 h et s’achève dimanche 29 novembre à 22 h, heure de Bruxelles. Kanal annonce 36 heures de programmation, avec des concerts, des performances, des projections et des ateliers. Les 30 000 billets réservés concernent les expositions inaugurales : ils ne conditionnent pas l’accès au bâtiment ni aux animations gratuites que le musée programme dans ses espaces publics.

Le site se trouve au square Sainctelette, près de la station de métro Yser. Pour les visiteurs qui n’ont pas de créneau pour les galeries, le showroom et les animations en accès libre permettent une première visite. Le centre distingue ces espaces du bâtiment annexe K1, situé de l’autre côté du canal et non accessible en fauteuil roulant. Les expositions ne ferment pas à l’issue des festivités : certaines courent jusqu’au printemps 2027 et la grande présentation des collections se prolonge jusqu’en janvier 2028.

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