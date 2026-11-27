Jean-Claude Vannier est mort jeudi, à 83 ans. Il avait écrit la musique de la « Ballade de Melody Nelson » et dirigé l’orchestre de l’album de Serge Gainsbourg. Son parcours va de la chanson à des disques où les bruitages, les chœurs et les mandolines tiennent le premier rôle.

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Jean-Claude Vannier est mort jeudi, à 83 ans. Il avait écrit la musique de la « Ballade de Melody Nelson » et dirigé l’orchestre de l’album de Serge Gainsbourg. Son parcours va de la chanson à des disques où les bruitages, les chœurs et les mandolines tiennent le premier rôle.

Dans « Melody Nelson », bien plus que les cordes

Le compositeur, arrangeur et chef d’orchestre Jean-Claude Vannier est mort le 26 novembre 2026 à Paris. Une de ses filles a annoncé son décès vendredi. Il avait 83 ans. Parmi les disques qui portent sa signature, Histoire de Melody Nelson, publié par Barclay en 1971, est le plus connu. Il y dirige l’orchestre, signe les arrangements et compose plusieurs morceaux. La « Ballade de Melody Nelson », dont Serge Gainsbourg écrit les paroles, figure parmi les titres dont la musique lui revient.

Dans ses souvenirs, Vannier décrivait un ordre de travail qui éclaire le disque : Gainsbourg avait imaginé le personnage de Melody, mais une partie de la musique et des cordes avait déjà pris forme lorsque le récit a été écrit. À l’écoute de la « Ballade », l’orchestre n’arrive pas simplement pour souligner un refrain. À la basse et à la guitare répondent des lignes de cordes qui installent la tension du morceau avant même que les paroles en disent la raison.

Les crédits permettent aussi de distinguer les rôles sans attribuer tout l’album à l’un ou à l’autre. Gainsbourg signe la musique de « Melody » et de la « Valse de Melody », notamment. Vannier compose celle de la « Ballade » et dirige l’orchestre sur le disque. Le livret situe les séances d’enregistrement des voix en janvier 1971, au studio des Dames à Paris.

Un disque à lui, avec des chœurs et des bruitages

L’année suivante, Vannier compose les parties instrumentales de L’Enfant assassin des mouches. Les rôles s’inversent : cette fois, c’est à partir d’une œuvre de Vannier que Gainsbourg imagine une trame narrative. L’orchestre, les chœurs et les bruitages font avancer un récit dont les plages n’ont pas besoin d’un chanteur au premier plan. Le disque sera réédité par le label britannique Finders Keepers, qui contribuera aussi à remettre les deux œuvres sur scène.

Le 21 octobre 2006, au Barbican Centre à Londres, Vannier dirige les deux pièces avec le BBC Concert Orchestra et le Crouch End Festival Chorus. Brigitte Fontaine et Jarvis Cocker figurent parmi les invités. La reprise revient à Paris les 22 et 23 octobre 2008 à la Cité de la musique. Au programme, l’Orchestre Lamoureux et le Jeune Chœur de Paris côtoient des musiciens associés à l’enregistrement de Melody Nelson, dont le bassiste Herbie Flowers. Le programme crédite aussi un bruiteur, Michel Musseau, et une bombarde, confiée à Tanguy Allain.

Des chansons pour les autres et des disques sous son nom

Le catalogue de Vannier dépasse ces deux œuvres. Pour Michel Jonasz, il signe paroles et musique de « Super Nana ». « Branche cassée » figure dans ses collaborations avec Françoise Hardy ; « C’est la vie qui veut ça » dans celles avec Jane Birkin. Il a aussi enregistré ses propres chansons : « Papa coton » figure sur un album paru sous son nom en 1975. D’une séance à l’autre, son travail pouvait donc aller d’un arrangement pour une voix à l’écriture d’une chanson entière.

Vannier a consacré un disque instrumental à Georges Brassens, en faisant notamment appel aux fanfares et aux boîtes à musique. Il a poursuivi ce travail sur les timbres jusque dans les années 2020. En 2025, le label Ipecac a publié Jean Claude Vannier et son orchestre de mandolines, un disque conçu autour du mandoliniste Vincent Beer-Demander. Un demi-siècle après ses premiers albums, il recommençait avec un autre ensemble et d’autres instruments.

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