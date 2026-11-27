Nawaf Salam évoque un maintien de certaines missions de la FINUL. Baabda annonce un crédit pour les prêts solaires aux particuliers. Le Koweït convoque l’ambassadeur iranien après une attaque. Les Européens reportent leur décision sur le financement de l’Ukraine. Au Québec, la Cour suprême confirme l’essentiel de la loi 21.

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Nawaf Salam évoque un maintien de certaines missions de la FINUL. Baabda annonce un crédit pour les prêts solaires aux particuliers. Le Koweït convoque l’ambassadeur iranien après une attaque. Les Européens reportent leur décision sur le financement de l’Ukraine. Au Québec, la Cour suprême confirme l’essentiel de la loi 21.

Samedi 28 novembre 2026, édition de minuit, heure de Beyrouth.

Liban : des missions de la FINUL pourraient se poursuivre pendant le retrait

Nawaf Salam a indiqué vendredi que la France préparait un texte pour permettre à la FINUL de continuer temporairement certaines tâches après le 31 décembre, date prévue de la fin de son mandat. L’objectif serait de préserver une partie du dispositif pendant le retrait, non de reconduire automatiquement le mandat actuel. Séparément, sept députés reçus par le Premier ministre ont plaidé pour six mois de missions inchangées. Il n’y a encore ni nouveau vote au Conseil de sécurité ni décision sur la force qui pourrait suivre.

À Nabatiyé, le ministère de l’Intérieur a annoncé le retour des agents du gouvernorat au sérail restauré. L’armée libanaise a également annoncé la remise d’un camion-citerne à l’union des municipalités du Chqif, avec le Programme des Nations unies pour le développement. Aucun calendrier de distribution de l’eau n’a été communiqué.

Prêts solaires : le crédit public double, le guichet reste à définir

La présidence a annoncé la loi n° 75, qui ouvre un crédit supplémentaire de 1 790 milliards de livres libanaises pour financer des prêts à des particuliers portant des projets solaires. En commission, le projet portait sur 895 milliards. L’annonce ne précise ni le taux, ni le montant maximal par prêt, ni l’organisme auprès duquel les dossiers pourront être déposés.

Baabda a aussi annoncé un texte voté le 12 novembre qui vise les ventes et les actes de disposition portant sur des biens situés dans les zones occupées par l’armée israélienne. La présidence a inscrit la date du 28 novembre pour cette loi n° 81. Sa parution au Journal officiel, son entrée en vigueur et son périmètre précis restent à vérifier.

Golfe : convocation au Koweït, cargo immobilisé selon Washington

Le Koweït a convoqué vendredi l’ambassadeur d’Iran et lui a remis une note de protestation. Les autorités koweïtiennes attribuent à Téhéran l’attaque de la veille, qui a tué deux techniciens italiens et blessé deux autres personnes. L’Iran nie son implication. Le ministère koweïtien n’a pas annoncé de mesure supplémentaire.

Le commandement militaire américain affirme par ailleurs avoir immobilisé le vraquier Pacific Archer jeudi dans le golfe d’Oman. Washington dit que le cargo sous pavillon des Palaos avait quitté Bandar Abbas malgré le blocus américain. Le commandement assure que l’équipage civil n’a pas été blessé ; l’état du navire n’a pas été confirmé indépendamment.

À Islamabad, l’Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie ont réaffirmé leur soutien à la sécurité du royaume face aux attaques houthies. Leur communiqué du 27 novembre ne prévoit ni calendrier d’intervention ni envoi de troupes. L’approbation du pacte par Ankara ne permet pas à elle seule de dater son entrée en vigueur.

Union européenne : le prêt à l’Ukraine revient en décembre

Vingt-quatre États membres soutiennent la proposition de nouveau financement de l’Ukraine, a indiqué le président du Conseil européen, António Costa. La Bulgarie ne veut participer qu’à la composante non militaire. La réunion extraordinaire n’a débouché ni sur l’adoption du prêt envisagé de 45 milliards d’euros ni sur un accord concernant le budget européen 2028-2034. Le Conseil a annoncé qu’il reprendrait l’examen du financement en décembre.

Québec : la loi sur la laïcité reste applicable, avec une exception

La Cour suprême du Canada a confirmé vendredi l’essentiel de la loi québécoise sur la laïcité. Les restrictions au port des signes religieux pour certains agents publics, notamment des enseignants du réseau public et des policiers, restent en vigueur. La Cour a écarté l’obligation de siéger à visage découvert dans la mesure où elle s’appliquait aux députés québécois : le droit démocratique en cause ne peut pas être écarté par la clause de dérogation invoquée par le Québec.

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