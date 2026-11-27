La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté le recours de la mère de Sam O’Neill, d’une médecin et d’une association. Les hôpitaux confessionnels concernés pourront continuer de ne pas fournir l’aide médicale à mourir sur place. À Vancouver, une unité voisine de St. Paul’s reçoit désormais les patients admissibles.

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La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté, vendredi 27 novembre, un recours contre les règles qui permettent à des hôpitaux confessionnels de ne pas fournir l’aide médicale à mourir dans leurs locaux. Le jugement porte sur l’organisation des soins dans la province. Il ne modifie pas les critères canadiens d’admissibilité à l’aide à mourir.

À Vancouver, un recours né du transfert de Sam O’Neill

À l’hôpital St. Paul’s, établissement catholique de Vancouver géré par Providence Health Care, des patients peuvent être évalués sur place par des intervenants extérieurs. Ceux dont la demande d’aide médicale à mourir est acceptée doivent toutefois quitter les locaux exploités par Providence pour recevoir le service.

Sam O’Neill, atteinte d’un cancer du col de l’utérus à un stade avancé, avait obtenu cette autorisation en février 2023. Le 4 avril, elle a été transférée à un autre établissement de Vancouver. L’équipe l’a placée sous sédation en raison de la douleur qu’elle éprouvait. Elle n’a pas repris connaissance. Ses proches ont décrit un départ précipité et estimé que le transfert avait ajouté à ses souffrances. Le tribunal n’a pas considéré ce lien de causalité comme établi.

Sa mère, Gaye O’Neill, a engagé le recours en 2024 avec la médecin de soins palliatifs Jyothi Jayaraman et l’association Dying With Dignity Canada. Les demandeurs ne réclamaient pas que le personnel catholique soit contraint de fournir l’aide à mourir. Ils proposaient que des équipes extérieures puissent intervenir sur place, y compris dans des établissements qui refusent de la pratiquer eux-mêmes.

Ce que le juge a décidé sur l’aide médicale à mourir

Le juge en chef Ronald Skolrood a examiné les politiques du ministère provincial de la Santé, de l’autorité sanitaire Vancouver Coastal Health et de Providence Health Care. Les demandeurs invoquaient la liberté de conscience et de religion, ainsi que le droit des patients à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Pour le tribunal, l’affaire se distingue de l’arrêt Carter de 2015. La Cour suprême du Canada avait alors invalidé une interdiction pénale qui empêchait l’accès à l’aide à mourir. Les politiques contestées à Vancouver définissent, elles, les lieux où le service est offert. Le juge a relevé que les quatre patients dont les cas avaient été examinés avaient tous reçu l’aide médicale à mourir le jour de leur décision ou peu après. Il n’a pas estimé que les éléments produits permettaient d’établir une atteinte aux droits invoqués.

Il a aussi conclu que ces règles n’obligeaient pas les patients à adhérer à des convictions catholiques. Pour les médecins, le juge a considéré que la liberté de conscience ne leur donnait pas le droit d’exiger de pratiquer l’aide à mourir dans l’établissement de leur choix. Le jugement ne tranche pas la question, soulevée à titre subsidiaire par Providence, de l’assujettissement de sa propre politique à la Charte : le rejet des griefs rendait cet examen inutile.

Une unité voisine de l’hôpital depuis janvier 2025

Le trajet imposé aux patients de St. Paul’s a changé depuis l’affaire O’Neill. En janvier 2025, Vancouver Coastal Health a ouvert l’unité Shoreline. Elle jouxte l’hôpital et se rejoint depuis un couloir intérieur. Les patients peuvent en général y être conduits sans ambulance. L’autorité sanitaire, et non l’hôpital catholique, exploite cette unité et coordonne les transferts.

Selon les faits consignés par le tribunal, tous les patients évalués et déclarés admissibles à St. Paul’s depuis l’ouverture de Shoreline y ont reçu le service. Ce dispositif ne supprime pas le transfert et ne décrit pas la situation dans les autres établissements confessionnels de la province. Le jugement du 27 novembre maintient la règle qui permet à ces établissements de ne pas proposer l’aide médicale à mourir sur place.

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