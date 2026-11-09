Anticorruption : le projet 2027–2032 examiné

Fadi Makki a réuni le 9 novembre le comité technique chargé de préparer la stratégie anticorruption 2027–2032. Le projet concerne les secteurs public et privé et s’appuie, selon le ministère, sur des consultations avec plus de 115 entités. Une charte du citoyen a également été examinée. Les deux textes restent en préparation : la stratégie doit encore passer devant le comité ministériel, puis le Conseil des ministres. Aucune date d’adoption ni aucun budget d’application n’ont été annoncés dans ce compte rendu.

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Le projet de stratégie anticorruption pour 2027–2032 a franchi une nouvelle étape de préparation au Liban. Fadi Makki, ministre d’État au Développement administratif, a réuni lundi 9 novembre 2026 le comité technique chargé d’appuyer le comité ministériel. La réunion a porté sur les orientations, les priorités et les résultats attendus du texte. Son adoption par le Conseil des ministres reste à venir.

Une stratégie anticorruption pour le public et le privé

Le projet vise les secteurs public et privé. Selon le bureau du ministre, sa préparation s’appuie sur une évaluation indépendante de la stratégie précédente. Elle tient aussi compte des enseignements de sa mise en œuvre et de rapports nationaux et internationaux.

Le ministère indique avoir consulté plus de 115 entités, parmi lesquelles des administrations, des acteurs privés et des organisations de la société civile. Il présente cette démarche comme un moyen de fixer des priorités réalistes et applicables. Ce nombre désigne les parties consultées pour la stratégie, sans détailler leur répartition ou les recommandations retenues.

Le Programme des Nations unies pour le développement apporte un appui technique à cette préparation, avec un financement de l’Union européenne et du Danemark, précise le ministère. Dans sa documentation sur le programme ACT, le PNUD confirme l’achèvement d’une évaluation indépendante de la stratégie antérieure, ainsi que la production de rapports nationaux de suivi.

La communication de lundi ne publie pas la version intégrale du nouveau projet. Elle ne détaille ni les indicateurs chiffrés, ni le budget d’application, ni les obligations attribuées à chaque administration. Le calendrier 2027–2032 correspond à la période annoncée pour le texte en préparation.

La charte du citoyen examinée en parallèle

Le comité a également étudié un projet de charte sur les relations entre le citoyen et l’administration. Le ministère le prépare dans le cadre de son programme de reconstitution des administrations et institutions de l’État à l’horizon 2030.

D’après le compte rendu ministériel, cette charte comprend 19 droits, huit obligations et 14 principes directeurs de bonne administration. La discussion a porté sur l’intégrité, la transparence et la responsabilité des services publics. L’objectif affiché consiste à rendre la charte cohérente avec les priorités du projet anticorruption.

Cette articulation ne vaut pas entrée en vigueur de nouvelles règles pour les usagers. Le ministère présente les deux documents comme des projets encore en préparation. Le compte rendu n’annonce pas de nouveau recours administratif, de sanction ou de procédure immédiatement ouverte aux citoyens.

Des consultations déjà engagées sur les services publics

Le ministère avait consacré une réunion avec la société civile à la charte le 28 octobre. Dans son communiqué du lendemain, il mentionnait déjà les 19 droits et les huit obligations. Il expliquait avoir mené environ une centaine de consultations et une enquête auprès de plus de 10 000 citoyens pour nourrir ce travail.

Ce premier calendrier prévoyait une consultation publique par le portail citoyen, puis l’examen des observations reçues. Un lancement officiel avec l’appui du gouvernement devait suivre. L’annonce du 9 novembre ajoute l’examen de la charte par le comité technique anticorruption, sans donner une nouvelle date de lancement.

Un autre programme du PNUD, Integrity in ACTion, soutient déjà le renforcement des institutions et l’application des mesures anticorruption. Lancé le 1er avril 2026 pour trois ans, il dispose de huit millions de dollars financés par l’Union européenne. Cette enveloppe concerne ce programme d’appui ; elle ne constitue pas le budget annoncé de la stratégie 2027–2032.

Deux étapes gouvernementales restent attendues

Le bureau de Fadi Makki décrit la réunion de lundi comme une étape vers la finalisation du projet. Celui-ci doit ensuite parvenir au comité ministériel anticorruption pour discussion et approbation, avant sa transmission au Conseil des ministres pour adoption.

Aucune date de réunion ou d’adoption n’accompagne cette annonce. Le prochain jalon annoncé reste donc l’examen du texte par le comité ministériel, après le travail technique présenté lundi.

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