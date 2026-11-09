Syrie : 6,5 millions de compteurs prépayés commandés

La Société syrienne d’électricité a signé à Damas un contrat avec Wasion pour fournir 6,5 millions de compteurs prépayés et les équipements associés. La commande doit moderniser le suivi des consommations et le paiement de l’énergie. Elle ne constitue pas un bilan d’installations réalisées ni une garantie d’alimentation supplémentaire. Pour les abonnés, les questions essentielles concernent le calendrier local, le prix de l’électricité, les moyens de recharge, les éventuels frais de pose et les règles applicables en cas d’épuisement du crédit.

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La Société syrienne d’électricité a signé, le 8 novembre 2026 à Damas, un contrat avec Wasion pour fournir 6,5 millions de compteurs prépayés. Les premières livraisons sont annoncées dans quatre mois, avant un déploiement sur plusieurs années. Le projet doit moderniser le suivi des consommations et le paiement, mais ne crée pas de capacité électrique supplémentaire.

L’accord conclu avec le groupe chinois comprend six millions de compteurs monophasés et 500 000 triphasés. Il couvre également les logiciels et les équipements de mesure associés.

Omar Chaqrouq, directeur général de la Société syrienne d’électricité, et Lyu Xinwei, représentant de Wasion, ont signé l’accord. L’entreprise publique met en avant la précision des relevés et l’amélioration de la gestion du réseau. Le montant du contrat et ses modalités de financement ne figurent pas dans l’annonce.

Des compteurs prépayés livrés par étapes

Le responsable syrien prévoit l’arrivée du premier lot après quatre mois. Ce délai annoncé le 8 novembre situe cette première échéance autour de mars 2027, si le calendrier tient. Il estime que la pose doit ensuite s’étendre sur trois ans. Les secteurs sans compteurs, où l’alimentation repose sur des disjoncteurs, doivent recevoir les appareils en priorité.

Le représentant de Wasion en Syrie et au Liban, Élie Khoury, évoque de son côté une exécution du contrat sur trois ans. Il annonce des livraisons mensuelles. Le nombre d’unités de chaque lot et le calendrier par province restent à préciser.

Livrer un appareil et le mettre en service constituent deux opérations distinctes. La pose doit s’accompagner du rattachement à un abonné, du paramétrage et de la connexion aux outils de gestion.

La consommation serait suivie avant la facture

Le prépaiement change d’abord le moment du règlement. L’usager achète un crédit avant de consommer, au lieu d’attendre une facture après le relevé. Le compteur enregistre l’énergie utilisée et permet de suivre le solde disponible. La fonction dite intelligente ajoute des possibilités de communication et de gestion à distance.

Selon les fonctionnalités présentées par la direction syrienne, l’abonné pourra consulter sa consommation et recharger par une application mobile. L’opérateur souhaite disposer d’une vision plus rapide des données du réseau. Ces fonctions restent celles du dispositif annoncé ; leur disponibilité réelle dépendra du déploiement technique et des services de paiement associés.

Pour un foyer, mieux connaître sa consommation peut aider à repérer une dépense inhabituelle ou à répartir ses usages. Mais un compteur ne décide pas du prix de l’électricité. Celui-ci dépend de la grille tarifaire et des règles appliquées par l’opérateur. Aucun nouveau tarif n’a été annoncé avec la signature.

Les six millions d’unités monophasées visent les raccordements de ce type, courants dans l’habitat. Les appareils triphasés répondent notamment à des besoins de puissance plus importants.

Le recouvrement change, la protection des ménages reste à préciser

Pour l’opérateur, le paiement préalable peut réduire les retards d’encaissement sur l’énergie vendue. Des relevés plus précis peuvent aussi limiter les estimations et faciliter l’examen des écarts entre énergie distribuée et consommation enregistrée. L’annonce ne chiffre toutefois aucune économie attendue, aucun taux de pertes évitées et aucun gain de recettes.

Pour les ménages, la disponibilité du crédit devient un élément essentiel de l’accès au courant. Une famille aux revenus irréguliers peut avoir besoin de recharger entre deux rentrées d’argent. L’accès au service dépendra aussi des règles retenues : alertes avant épuisement, éventuel crédit de secours, conditions de coupure et procédures de contestation.

Wasion présente dans son catalogue des compteurs capables de gérer des alertes de crédit faible et des fonctions de crédit d’urgence. Leur activation dans le programme syrien n’a pas été précisée.

Le coût pour l’abonné reste également à éclaircir. L’opérateur n’a pas précisé qui paiera l’appareil, sa pose ou d’éventuels frais de recharge. Il n’a pas non plus annoncé de régime particulier pour les foyers vulnérables. Sans ces éléments, il est trop tôt pour estimer la dépense totale associée au passage au prépaiement.

La recharge par téléphone pose enfin une question pratique : quelles solutions seront accessibles aux personnes sans smartphone ou sans moyen de paiement compatible ? Des points de vente physiques ou d’autres canaux pourraient répondre à ce besoin. Leur existence et leur couverture territoriale ne sont pas établies dans le contrat annoncé.

Mesurer l’électricité ne suffit pas à l’acheminer

Le chantier du comptage s’inscrit dans une remise en état plus large du secteur. Les dommages aux lignes et aux postes de transformation, ainsi que les besoins de maintenance, concernent le transport physique du courant. Ils exigent d’autres travaux que le remplacement des appareils chez les abonnés.

Un programme distinct, approuvé en juin 2025 avec un don de 146 millions de dollars de la Banque mondiale, vise précisément ces infrastructures. Il prévoit notamment la réhabilitation de lignes à haute tension et de postes endommagés. Le financement du contrat Wasion n’a pas été annoncé.

Un meilleur recouvrement peut soutenir les finances de l’opérateur, mais il ne garantit pas automatiquement davantage d’heures d’alimentation. La production, le combustible, les lignes et les transformateurs doivent eux aussi fonctionner. Les résultats devront se mesurer à la fois dans les comptes de l’entreprise et dans le service effectivement reçu.

La première étape annoncée reste la réception du lot initial dans quatre mois. Avant la pose, les abonnés auront surtout besoin d’un calendrier local et de règles précises sur les tarifs et les frais. Ils devront aussi connaître les conditions de maintien de l’alimentation lorsque leur crédit s’épuise.

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