Iran–États-Unis : al-Zaidi mène une médiation discrète

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Le Premier ministre irakien Ali al-Zaidi s’est rendu en Iran pour tenter de réduire les tensions avec les États-Unis, a confirmé lundi 9 novembre l’ambassadeur irakien à Téhéran. Des sources non nommées lui attribuent la transmission de propositions approuvées par Donald Trump. La visite est désormais reconnue côté irakien, mais le contenu du message américain et ses résultats ne font pas l’objet d’un accord public.

Yasser Abdel Zahra al-Hajjaj, ambassadeur d’Irak en Iran, a décrit un déplacement à caractère particulier, organisé sans annonce préalable. Selon ses déclarations publiques, la mission visait à explorer les moyens de désamorcer la confrontation et de prévenir une nouvelle escalade régionale. Il a présenté cette démarche comme une action conduite dans l’intérêt national irakien, sous l’autorité du chef du gouvernement.

Cette confirmation donne une assise officielle à l’existence du voyage. Elle ne valide pas, à elle seule, tous les détails rapportés sur les entretiens. Le diplomate n’a notamment pas rendu public un texte de propositions ni annoncé de concessions réciproques. Bagdad revendique ainsi un rôle actif de désescalade, tout en maintenant la discrétion sur le contenu de sa démarche.

Des propositions attribuées à Trump, sans texte publié

Selon des sources non identifiées citées lundi par une chaîne d’information saoudienne, Donald Trump aurait approuvé des propositions présentées par Ali al-Zaidi lors d’échanges téléphoniques. Le président américain aurait ensuite demandé au Premier ministre irakien de les transmettre à Téhéran afin de contribuer à mettre fin à la guerre. Le récit décrit donc une initiative irakienne soutenue par Washington, plutôt qu’un plan américain dont les dispositions seraient déjà connues.

Un responsable gouvernemental irakien, également cité sous couvert d’anonymat, a présenté la visite comme une démarche demandée par Donald Trump pour ouvrir un canal de désescalade. Il a associé cet effort au souci de préserver l’Irak d’un conflit régional plus large. Ces indications convergent sur le rôle d’intermédiaire attribué à Bagdad. Elles ne permettent toutefois pas d’établir la liste des engagements proposés, leur calendrier ou les garanties envisagées.

Un entretien avec Ghalibaf rapporté à Téhéran

Du côté iranien, une source informée non nommée a indiqué que le chef du gouvernement irakien avait rencontré Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Parlement et chef de la délégation iranienne de négociation. Selon ce récit, les discussions ont porté sur les efforts irakiens pour mettre fin au conflit entre l’Iran et les États-Unis. Ghalibaf aurait remercié Bagdad pour son initiative et exposé la proposition iranienne organisée autour d’un délai de deux jours.

Toujours selon cette source, il aurait insisté sur le respect des droits de l’Iran par les États-Unis comme condition pour faire avancer les négociations. Il s’agit de propos rapportés, et non d’une déclaration publique de Ghalibaf accompagnée d’un compte rendu détaillé de l’entretien.

La chronologie précise reste discordante. La source iranienne situe le déplacement au vendredi 6 novembre et évoque une présence de quelques heures. Deux responsables irakiens interrogés anonymement le placent, eux, au samedi 7 novembre. Cette divergence ne remet pas en cause la visite reconnue par l’ambassadeur, mais interdit de présenter sa date exacte comme définitivement établie.

L’appel du 5 novembre fournit un point de repère officiel

Avant ce voyage, Ali al-Zaidi et Donald Trump avaient échangé par téléphone jeudi 5 novembre. Le bureau du Premier ministre irakien avait alors annoncé des discussions sur la situation régionale, les évolutions sécuritaires et la nécessité de privilégier le dialogue. Le communiqué mettait l’accent sur la coordination entre les deux pays et sur la prévention d’une extension du conflit.

Ali al-Zaidi y avait réaffirmé le respect de la souveraineté des États et le refus que le territoire irakien serve de point de départ à des attaques contre les pays voisins. Cette position explique l’intérêt direct de Bagdad pour une médiation : l’Irak cherche à maintenir ses relations extérieures tout en limitant son exposition aux affrontements. Le compte rendu public de cet appel ne détaillait cependant aucun mandat de transmission ni plan de sortie de guerre.

Le désaccord sur les conditions des négociations demeure

La mission intervient alors que Téhéran défend toujours sa propre séquence diplomatique. Lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a soutenu qu’une reprise des discussions pouvait intervenir dans un délai ramené de sept à deux jours. Il a lié cette perspective à des conditions préalables comprenant l’arrêt des hostilités, la levée du blocus naval et celle des sanctions américaines.

Ce délai ne correspond donc pas à l’annonce d’une paix conclue en quarante-huit heures. Il porte sur l’enchaînement proposé par l’Iran pour permettre la reprise de pourparlers. La différence est déterminante : une proposition de calendrier peut circuler entre intermédiaires sans que les parties aient accepté les obligations qui doivent la précéder.

Côté américain, Marco Rubio avait déclaré dimanche 8 novembre ne pas avoir de progrès diplomatique à annoncer et ne pas considérer une percée comme imminente. Le secrétaire d’État avait assuré que Donald Trump privilégiait une solution négociée, tout en jugeant certaines exigences iraniennes inacceptables. La circulation de messages par Bagdad s’inscrit dans ce désaccord persistant. À ce stade, les éléments publics établissent une tentative de médiation, pas un compromis accepté par les deux capitales.

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