Sud-Liban : nouvelles frappes, de Kfar Tebnit à Jarmaq

Une nouvelle frappe aérienne a visé Kfar Tebnit lundi soir, en même temps que des tirs d’artillerie aux abords de Mayfadoun. Plus tôt, une attaque de drone avait été signalée près de Jarmaq, ainsi que des bombardements à Zawtar et des tirs à Khiam. À Deir Mimas, l’agence officielle rapporte le largage d’une grenade sur des agriculteurs, sans blessé selon sa dépêche. Ce point distingue les horaires de publication des faits et précise les limites du bilan humain disponible.

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Les frappes au Sud-Liban se sont poursuivies jusqu’en début de soirée, lundi 9 novembre 2026. Une nouvelle attaque aérienne a visé Kfar Tebnit, tandis que l’artillerie israélienne frappait les abords de Mayfadoun, selon une dépêche de l’agence de presse officielle publiée à 18 h 19, heure de Beyrouth. Deux minutes plus tard, l’agence a également signalé une frappe aérienne sur Markaba. Ces attaques interviennent après une frappe de drone près de Jarmaq et des tirs signalés dans plusieurs localités. Aucun bilan humain consolidé n’était disponible dans les sources consultées.

Ce point reprend les dépêches publiées jusqu’à 18 h 21, heure de Beyrouth. Les heures mentionnées ci-dessous sont celles de publication des dépêches, non celles des impacts, que les comptes rendus ne précisent pas.

Frappes au Sud-Liban : Kfar Tebnit de nouveau visée

Le correspondant de l’agence à Nabatieh rapporte une frappe de l’aviation israélienne sur Kfar Tebnit dans la soirée. Son compte rendu signale, au même moment, des tirs d’artillerie sur les abords de Mayfadoun. La frappe sur Markaba, annoncée à 18 h 21 par le bureau de Marjayoun, n’est pas accompagnée de précisions sur la cible ou les dégâts. Le compte rendu de Kfar Tebnit ne décrit pas les bâtiments ou les installations éventuellement touchés et ne fournit aucun bilan de victimes.

Kfar Tebnit avait déjà été frappée dans la matinée. Deux dépêches, publiées à 9 h 23 puis à 9 h 52, avaient fait état de raids sur la localité. Une frappe avait également été signalée à Qantara, dans un bulletin de 9 h 21. L’annonce de 18 h 19 décrit donc un nouvel épisode de la journée.

Plus tôt, à 17 h 09, le correspondant de l’agence à Nabatieh avait annoncé qu’un drone israélien avait tiré un missile guidé sur les abords de Jarmaq. La dépêche ne précisait ni la cible atteinte, ni l’étendue des dégâts. Aucun nombre de morts ou de blessés ne l’accompagnait.

Artillerie à Zawtar et Mayfadoun, tirs à Khiam

À 13 h 31, l’agence avait rapporté des tirs d’obus lourds israéliens sur les abords de Zawtar el-Charqiyeh et de Mayfadoun. Cette dernière localité figure ainsi dans deux signalements distincts, à la mi-journée puis en début de soirée. Les textes ne permettent pas d’établir que le bombardement se serait poursuivi sans interruption entre les deux.

Dans le secteur de Khiam, une dépêche publiée à 14 h 31 fait état d’une explosion provoquée par l’armée israélienne sur la colline de Chreika, au nord de la ville. Elle ne précise pas ce qui a été détruit. À 14 h 54, la correspondante à Marjayoun rapporte ensuite des tirs de ratissage à la mitrailleuse dans Khiam. Aucun échange de tirs avec une autre force n’est décrit.

Des agriculteurs visés aux abords de Deir Mimas

Un drone israélien a également largué une grenade sur des agriculteurs aux abords de Deir Mimas, selon une dépêche de Marjayoun publiée à 12 h 30. Celle-ci indique qu’aucun blessé n’a été enregistré dans cet incident. Elle ne donne pas le nombre de personnes présentes ni d’autres précisions sur leur activité.

Cette mention d’une absence de blessés concerne uniquement Deir Mimas. Elle ne peut être étendue aux autres attaques de lundi. À l’heure de ce point, les dépêches sur Jarmaq, Khiam, Zawtar, Mayfadoun et les nouvelles frappes à Kfar Tebnit et Markaba ne fournissaient pas de bilan humain. La rubrique publique du ministère de la Santé consacrée aux attaques israéliennes ne présentait pas de communiqué daté du 9 novembre lors de sa consultation.

L’accès aux villages reste au cœur des démarches

À Baabda, Joseph Aoun a reçu lundi la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Liban. Selon le compte rendu de la présidence, les discussions ont porté sur les besoins des populations touchées, l’accès à l’aide et les conséquences humanitaires possibles du retrait progressif de la FINUL. Le président a demandé la protection des civils et des conditions permettant leur retour en sécurité.

Le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, a aussi reçu l’ambassadeur de France, Patrick Durel, à Yarzé. Leur entretien a abordé les étapes envisagées pour l’après-FINUL. Paris a réaffirmé son soutien à l’armée libanaise, sans annonce, dans ce compte rendu, d’un nouveau financement ou d’un dispositif de remplacement décidé.

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