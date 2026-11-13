Liban : les exportations de services ont chuté en 2024

Les exportations libanaises de services ont reculé de 24,2 % en volume en 2024, selon les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS). Leur baisse a retiré environ 3,6 points à la croissance du PIB. C’est davantage que la contribution négative des exportations de biens, évaluée à 0,8 point. Le recul extérieur de l’année ne se résume donc pas aux marchandises franchissant la douane. Le montant des services exportés atteint 296 159 milliards de livres courantes en 2024, contre 336 838 milliards en 2023. La baisse nominale ressort à 12,1 %. Elle est moins forte que la baisse en volume, car le déflateur de ces exportations augmente de 16,0 %. Les recettes exprimées en monnaie courante ne donnent ainsi qu’une partie de la mesure du décrochage.

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Les exportations libanaises de services ont reculé de 24,2 % en volume en 2024, selon les comptes révisés de l’Administration centrale de la statistique (CAS). Leur baisse a retiré environ 3,6 points à la croissance du PIB. C’est davantage que la contribution négative des exportations de biens, évaluée à 0,8 point. Le recul extérieur de l’année ne se résume donc pas aux marchandises franchissant la douane.

Le montant des services exportés atteint 296 159 milliards de livres courantes en 2024, contre 336 838 milliards en 2023. La baisse nominale ressort à 12,1 %. Elle est moins forte que la baisse en volume, car le déflateur de ces exportations augmente de 16,0 %. Les recettes exprimées en monnaie courante ne donnent ainsi qu’une partie de la mesure du décrochage.

Exportations libanaises de services : un recul plus marqué

La CAS distingue les biens et les services dans l’approche du PIB par les dépenses. Pour les services, elle évalue le montant de 2024 aux prix de 2023 à 255 394 milliards de livres. La comparaison avec les 336 838 milliards de 2023 donne un recul réel de 24,18 %, arrondi ici à 24,2 %.

Pour les biens, le montant de 2024 aux prix de 2023 atteint 326 908 milliards de livres. Il était de 344 252 milliards en 2023. La baisse réelle est donc de 5,0 %. Les deux flux se contractent, mais avec des amplitudes très différentes. Au total, les exportations de biens et services diminuent de 14,5 % en volume.

Exportations 2023, milliards de LL courantes 2024, milliards de LL courantes Variation réelle 2024 Biens 344 252 324 086 −5,0 % Services 336 838 296 159 −24,2 % Ensemble 681 090 620 245 −14,5 %

Les chiffres portent sur 2024. Ils ne constituent pas un bilan de la saison touristique 2026. Leur intérêt est de préciser l’origine du recul de la demande extérieure dans une année où le PIB réel a diminué de 5,2 %. La contraction des services vendus à l’étranger apparaît comme une composante majeure de ce mouvement.

Une exportation peut être consommée au Liban

Un service est exporté lorsqu’un producteur résident le fournit à un client non résident. Le prestataire n’a donc pas toujours besoin de quitter le pays. Une prestation informatique à distance peut relever de ce flux. Les dépenses de visiteurs non résidents pour des biens et services pendant leur séjour entrent aussi dans les échanges extérieurs, selon les règles de la balance des paiements.

Le transport international, les voyages et les prestations professionnelles appartiennent à des catégories distinctes. Leur addition ne doit pas être remplacée par un seul indicateur touristique. Le nombre de passagers d’un aéroport ne mesure pas une recette. Le chiffre d’affaires des hôtels inclut également des clients résidents et ne correspond pas à l’ensemble des exportations de services.

La résidence économique, plutôt que la nationalité du passeport, organise cette distinction. Un Libanais établi à l’étranger peut être un non-résident lorsqu’il visite le pays. Un étranger résidant au Liban ne devient pas automatiquement un client extérieur. Cette règle évite de confondre tourisme international, diaspora et consommation domestique.

L’hôtellerie apporte un indice, pas une ventilation

Les comptes par branche montrent un recul de 21 % en volume de la valeur ajoutée des hôtels et restaurants en 2024. Cette évolution est compatible avec une année difficile pour les activités liées aux visiteurs. Elle ne permet toutefois pas d’attribuer la totalité de la chute des services exportés au tourisme.

Les deux tableaux ne mesurent pas le même objet. Celui des branches décrit la production des établissements résidents, quelle que soit l’origine de leurs clients. Celui des exportations décrit les ventes à des non-résidents, à travers plusieurs branches. Additionner ces deux baisses reviendrait à compter deux fois une partie de l’activité.

La publication CAS ne fournit pas, dans ces tableaux, la ventilation nécessaire pour isoler la contribution respective des voyages, du transport et des services professionnels. Une telle décomposition réclame les séries détaillées de balance des paiements et des méthodes de passage compatibles avec les comptes nationaux.

Un niveau réduit à 41 % de celui de 2019

La perspective longue souligne l’ampleur de la rupture. L’indice de volume des exportations de services s’établit à 41 en 2024, pour une base 100 en 2019. Il était tombé à 43 en 2020, avant de remonter à 54 en 2021 et à 59 en 2022. Le recul à 54 en 2023, puis à 41 en 2024, a effacé ce redressement partiel.

Les exportations de biens suivent une trajectoire moins dégradée sur cette période. Leur indice atteint 83 en 2024, contre 100 en 2019. Le total des exportations de biens et services se situe à 58. Ces indices sont arrondis. Ils décrivent les niveaux relatifs, tandis que les taux annuels précis doivent être calculés à partir des tableaux de valeurs comparables.

En valeur courante, la part des services dans les exportations totales passe de 49,5 % en 2023 à 47,7 % en 2024. Leur recul reste donc central, même si les biens représentent désormais légèrement plus de la moitié de ce total.

Des importations presque stables en volume

Face à cette contraction des exportations, les importations totales restent pratiquement stables en volume en 2024. Les tableaux font apparaître 1 746 649 milliards de livres aux prix de 2023, contre 1 746 485 milliards l’année précédente. Leur contribution à la croissance est arrondie à zéro.

Le déficit des biens et services atteint 1 158 115 milliards de livres courantes, soit environ 42,4 % du PIB nominal. Il s’agit d’un solde incluant les services et de valeurs issues des comptes nationaux. Il ne doit pas être assimilé au seul déficit douanier des marchandises, ni à l’ensemble du déficit courant extérieur.

Le prochain approfondissement utile sera la ventilation des services exportés. Elle permettra de distinguer ce qui relève des visiteurs, des transports ou des prestations vendues à distance, sans attribuer à un seul secteur les résultats d’un agrégat beaucoup plus large.

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