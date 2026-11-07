Sud-Liban : tirs d’artillerie à Zawtar et ses environs

Des tirs d’artillerie israéliens ont visé samedi 7 novembre des quartiers intérieurs de Zawtar el-Charqiyeh ainsi que la zone située entre Mayfadoun et Kfar Tebnit. Une dépêche d’agence diffusée depuis Nabatiyeh à 14 h 39, heure de Beyrouth, rapporte ces bombardements. Elle ne précise ni le nombre d’obus ni leur durée. Aucun bilan humain ou détail sur les dégâts matériels ne figure dans cette alerte, ce qui ne permet pas de conclure à l’absence de victimes ou de dommages.

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Des tirs d’artillerie israéliens ont visé, samedi 7 novembre 2026, des quartiers intérieurs de Zawtar el-Charqiyeh, dans le sud du Liban. La zone située entre Mayfadoun et Kfar Tebnit a également été touchée, selon une dépêche d’agence transmise depuis Nabatiyeh.

Tirs d’artillerie à Zawtar el-Charqiyeh

L’alerte, diffusée à 14 h 39, heure de Beyrouth, distingue ces deux secteurs. Elle mentionne les quartiers de Zawtar el-Charqiyeh et l’espace compris entre les deux autres localités. Elle ne précise ni le nombre d’obus ni la durée du bombardement.

Aucun bilan communiqué dans l’alerte

La dépêche ne fournit aucun bilan humain et ne décrit pas les dégâts matériels. Cette absence d’information ne permet pas de conclure à l’absence de victimes ou de dommages.

Le texte ne donne pas non plus d’indication sur une éventuelle intervention des secours ou sur les bâtiments atteints. Les conséquences de ces tirs restent à préciser.

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