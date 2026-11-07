Kyiv frappée : le pont du Nord et l’énergie touchés

Les frappes russes du 7 novembre ont endommagé le pont du Nord, des logements et des installations énergétiques autour de Kyiv. La municipalité a fermé le pont pour évaluer les dégâts. Après les perturbations du matin, Vitali Klitschko annonce un fonctionnement normal du réseau d’eau et le chauffage dans 60 % des immeubles collectifs. Volodymyr Zelensky fait état de 36 missiles balistiques contre Kyiv et sa région. Les autorités poursuivent les réparations, sans annoncer de calendrier pour la réouverture du pont.

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Les frappes russes sur Kyiv ont endommagé le pont du Nord et des installations énergétiques dans la nuit du 6 au 7 novembre 2026. Les autorités ukrainiennes signalent des perturbations de l’électricité, du chauffage et de l’eau. À la mi-journée, le maire Vitali Klitschko a toutefois annoncé le retour du réseau d’eau à un fonctionnement normal.

Frappes russes sur Kyiv : le pont du Nord fermé

Vitali Klitschko a annoncé samedi matin la fermeture du pont du Nord dans les deux sens. Les spécialistes devaient évaluer les dommages sur cet axe qui franchit le Dnipro. Le maire a ensuite précisé que la chaussée, la ligne de contact des trolleybus et une ligne électrique avaient été touchées.

Des équipes routières et des services municipaux intervenaient sur place. Le souffle des explosions a également endommagé cinq camions stationnés près du pont, selon le maire. Aucun calendrier de réouverture n’accompagnait ce point de situation.

Les attaques ont aussi atteint des bâtiments d’habitation. Volodymyr Zelensky a signalé la destruction partielle d’une école maternelle. Les premières annonces sur les victimes ont évolué au fil de la matinée. Le président ukrainien a fait état de neuf personnes blessées, dont un enfant, dans son compte rendu national. Ce chiffre ne doit pas être présenté comme un bilan limité à la capitale.

Des sous-stations électriques prises pour cibles

Selon Volodymyr Zelensky, l’attaque a mobilisé 172 drones et 36 missiles balistiques. Il affirme que tous ces missiles visaient Kyiv et sa région. Ces volumes sont ceux communiqués par les autorités ukrainiennes.

Le président a signalé des frappes contre des sous-stations reliant les centrales nucléaires de Rivne et de Khmelnytskyï à Kyiv et aux régions centrales. Il a aussi recensé des sous-stations endommagées dans cinq autres régions. Son communiqué décrit des atteintes au réseau électrique ; il n’annonce pas une frappe sur les réacteurs de ces centrales.

Les autorités russes ont revendiqué une attaque massive contre des installations qu’elles présentent comme militaires, industrielles, énergétiques et de transport. Cette présentation des cibles, rapportée par une agence internationale, reste celle du ministère russe de la Défense.

L’eau rétablie, le chauffage encore en cours de raccordement

Le maire de Kyiv avait décrit une situation très difficile pour l’alimentation énergétique après les dommages dans les régions de Kyiv et de Jytomyr. Dans un message ultérieur, il a annoncé un fonctionnement normal de l’approvisionnement en eau.

Il a également indiqué que 60 % des immeubles collectifs recevaient alors du chauffage. Ce taux décrit l’avancement des raccordements annoncé par la municipalité. Il ne signifie pas que 40 % des immeubles auraient perdu leur chauffage lors de cette seule attaque.

La veille, Volodymyr Zelensky avait averti qu’une nouvelle opération contre l’énergie et les ponts du Dnipro était en préparation. Samedi, les réparations et les secours se poursuivaient dans les zones où les conditions de sécurité permettaient aux équipes d’intervenir.

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