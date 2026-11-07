Deir Mimas : récolter les olives sous contrainte

À Deir Mimas, la récolte des olives s’est heurtée vendredi 6 novembre à une nouvelle intervention militaire israélienne. Une patrouille a progressé depuis Kfar Kila vers les abords de la localité, puis ouvert le feu dans le périmètre où des habitants effectuaient la cueillette, les contraignant à quitter les lieux, selon les récits concordants de l’incident. Un habitant a également été arrêté et emmené vers une destination non précisée, d’après les informations rapportées ce jour-là. Son devenir n’est pas confirmé dans les éléments consultés. Aucun bilan humain ne peut être ajouté à cet épisode sur la seule base des tirs signalés autour des agriculteurs.

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À Deir Mimas, la récolte des olives s’est heurtée vendredi 6 novembre à une nouvelle intervention militaire israélienne. Une patrouille a progressé depuis Kfar Kila vers les abords de la localité, puis ouvert le feu dans le périmètre où des habitants effectuaient la cueillette, les contraignant à quitter les lieux, selon les récits concordants de l’incident.

Un habitant a également été arrêté et emmené vers une destination non précisée, d’après les informations rapportées ce jour-là. Son devenir n’est pas confirmé dans les éléments consultés. Aucun bilan humain ne peut être ajouté à cet épisode sur la seule base des tirs signalés autour des agriculteurs.

À Deir Mimas, accéder aux oliviers reste décisif

Les faits décrits ont une conséquence immédiate : des personnes venues récolter ont dû interrompre leur travail. La patrouille s’est ensuite positionnée aux abords de la localité. Les informations sécuritaires rapportent également des restrictions d’entrée et de sortie.

Le récit ne permet pas de déterminer la durée de l’interruption ni le nombre de parcelles concernées. Il ne donne pas non plus le volume d’olives qui n’a pas pu être ramassé. Ces limites empêchent de transformer l’incident en estimation de pertes pour l’ensemble de Deir Mimas.

La difficulté est néanmoins concrète. Avant le transport vers une presse ou la vente de l’huile, il faut pouvoir rejoindre les arbres et y rester assez longtemps pour travailler. Le contrôle de l’accès aux terres agit ainsi directement sur le déroulement de la récolte, indépendamment de l’état des équipements agricoles.

Les autorisations ne garantissent pas la continuité

Des agriculteurs de plusieurs localités frontalières décrivent depuis plusieurs semaines des démarches de coordination pour rejoindre leurs oliveraies. À Deir Mimas, un habitant interrogé sur ces procédures évoque des renseignements sur les participants, les véhicules et les parcelles. Son témoignage décrit les formalités rencontrées, sans constituer une règle générale applicable à tout le Sud.

L’existence d’une démarche d’accès ne vaut pas garantie durable de pouvoir récolter. L’incident du 6 novembre montre l’écart possible entre un projet de travail agricole et les conditions rencontrées sur place. Il faut distinguer la préparation d’une sortie, l’autorisation éventuelle et le déroulement effectif de la journée.

Les informations ne permettent pas de déterminer si les agriculteurs concernés avaient accompli des formalités particulières avant cet épisode. Il serait donc injustifié de leur attribuer un accord préalable ou une absence d’autorisation. Le fait rapporté reste leur départ forcé après les tirs dans leur environnement.

Le retour aux terres se mesure au travail possible

Le retour dans une localité et la reprise d’une activité agricole sont deux étapes différentes. Une famille peut retrouver sa maison sans disposer d’un accès régulier à ses parcelles. Elle peut aussi pouvoir entrer dans le village un jour puis rencontrer de nouvelles restrictions le lendemain.

Pour évaluer les effets de l’incident, il faudra connaître les possibilités d’accès retrouvées, le devenir de l’habitant arrêté et les conséquences décrites par les exploitants. Les chiffres de récolte et de revenu ne sont pas disponibles à ce stade.

À Deir Mimas, la question immédiate reste donc celle du travail effectivement possible. Les engagements sur la sécurité et la reprise économique ne prennent leur sens, pour les oléiculteurs, que lorsqu’ils peuvent rejoindre leurs arbres, terminer la cueillette et rentrer sans danger.

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