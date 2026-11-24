Le tarier des prés est l’oiseau de l’année 2027 de BirdLife Suisse, à l’issue d’un vote public. Ce petit migrateur niche au sol, où une fauche précoce peut détruire les nichées. Les expériences suisses de conservation montrent pourquoi mieux protéger une prairie entière compte davantage que préserver seulement un nid.

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BirdLife Suisse a dévoilé le 24 novembre le résultat de son vote public : le tarier des prés est l’oiseau de l’année 2027. Ce migrateur niche au sol dans les prairies. Son recul montre pourquoi, pour les oiseaux de ces milieux, la date de la fauche compte autant que la surface d’herbe disponible.

Le public a voté du 1er au 31 octobre. Quatre oiseaux des prairies fleuries étaient en lice : le tarier des prés, le pipit des arbres, la caille des blés et le râle des genêts. BirdLife Suisse, qui désigne un oiseau de l’année depuis 2001, lui donne ainsi un rôle de sensibilisation. Cette distinction ne modifie pas le statut de conservation de l’espèce.

Le tarier des prés élève ses jeunes au sol

Le tarier des prés (Saxicola rubetra) chasse les insectes depuis un point haut, comme une tige ou un poteau de clôture. Mais il construit son nid à terre. Après avoir quitté le nid, les jeunes passent encore quelques jours cachés dans la végétation avant de pouvoir voler, selon BirdLife Suisse. Une fauche à ce moment peut détruire une nichée même lorsque les petits ne sont plus dans le nid.

BirdLife estime la population suisse à 6 000–9 000 couples et la dit toujours en recul. Le tarier est classé vulnérable sur la liste rouge suisse des oiseaux nicheurs. Il s’est presque entièrement retiré du Plateau et décline aussi en montagne. La Station ornithologique suisse décrit le même déplacement vers le Jura et les Alpes. Elle relève que l’irrigation, la fertilisation et une fauche plus précoce modifient désormais jusqu’aux prairies d’altitude dont l’espèce dépend.

Pourquoi protéger une prairie entière

La protection d’un nid repéré peut éviter que la machine ne passe sur lui. La Station ornithologique suisse souligne cependant les limites de cette solution quand les prairies perdent durablement leurs fleurs et leurs insectes. Les travaux menés dans la vallée de Conches et en Basse-Engadine associent des effectifs stables ou en hausse à de grandes surfaces peu fertilisées, non irriguées et en grande partie fauchées tardivement. Le seuil d’au moins 60 % de surfaces fauchées tardivement concerne les secteurs étudiés ou visés par ces projets. Ce n’est pas un calendrier uniforme applicable à toutes les prairies suisses.

Dans plusieurs sites marécageux du canton de Schwytz, BirdLife indique que plus de 18 hectares ont fait l’objet d’un débroussaillage dans le cadre d’un travail engagé en 2016 avec les exploitations, les services cantonaux et des bénévoles. Les partenaires ont aussi restauré l’humidité de certaines zones et conclu des accords de fauche tardive. Ce programme précède le vote : le titre de 2027 met en lumière des mesures déjà expérimentées, sans démontrer à lui seul un redressement de la population nationale.

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