Chiang Wan-an a été réélu maire de Taipei. Le Kuomintang remporte 11 des 22 mairies et comtés, contre 10 pour le parti du président Lai Ching-te.

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Le Kuomintang (KMT), principal parti d’opposition à Taïwan, a conservé la mairie de Taipei aux élections locales du 28 novembre. Le Parti démocrate progressiste (DPP) du président Lai Ching-te a toutefois doublé le nombre de villes et de comtés qu’il dirige. Le décompte donne 11 exécutifs locaux au KMT, 10 au DPP et un à une candidate indépendante.

À Taipei, Chiang Wan-an a remporté un deuxième mandat avec 53,72 % des suffrages valides, contre 45,69 % à Puma Shen, candidat du DPP. Le maire sortant obtient 781 312 voix, soit 116 726 de plus que son principal adversaire. La participation s’établit à 72,14 %. Son parti n’a cependant pas la majorité à lui seul au conseil municipal : il détient 28 sièges sur 61, contre 23 pour le DPP.

Le KMT garde le nord, le DPP reprend Taichung

Le KMT conserve aussi Nouveau Taipei. Li Sichuan y devance Su Chiao-hui, du DPP, de 64 925 voix, d’après le relevé de la commission électorale municipale. Le parti conserve également Taoyuan, où Chang San-cheng obtient 55,68 %. À Taichung, en revanche, Ho Hsin-chun reprend la mairie pour le DPP avec 50,68 % des suffrages, contre 48,39 % à Johnny Chiang.

Dans le comté de Yunlin, le dépouillement ne donne que 173 voix d’avance à Liu Chien-kuo, du DPP, sur Chang Chia-chun, du KMT. Dans ce comté, une variation de quelques centaines de voix suffit à faire basculer l’un des 22 exécutifs. Le bilan par parti est donc à lire avec les marges locales : le KMT passe de 14 à 11 exécutifs depuis 2022, tandis que le DPP passe de cinq à dix.

Un vote local et un référendum national distinct

Le scrutin renouvelle les maires, les chefs de comté et les assemblées locales, pas la présidence ni le Parlement. La réélection du maire de la capitale donne au KMT un point d’appui avant 2028, tandis que les gains du DPP élargissent son implantation municipale. Ces résultats ne disent pas, à eux seuls, comment les électeurs arbitreront à la présidentielle sur les relations avec Pékin.

Le même jour, les électeurs ont voté séparément sur le recours à l’énergie nucléaire et l’abandon de la politique de sortie de l’atome. Le « oui » a franchi, selon les résultats provisoires, le seuil légal correspondant à un quart des inscrits. La question soumise par la Commission centrale électorale ne désignait ni une centrale précise ni une date de redémarrage. Un résultat favorable ne remet donc pas de réacteur en service par lui-même.

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