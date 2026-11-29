Le bulletin sanitaire du 26 novembre fait état d’un impact désormais modéré sur les hôpitaux anglais. Dans le réseau suivi, le taux hebdomadaire d’admissions pour grippe est passé de 5,03 à 8,98 pour 100 000 habitants.

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Le bulletin sanitaire du 26 novembre fait état d’un impact désormais modéré sur les hôpitaux anglais. Dans le réseau suivi, le taux hebdomadaire d’admissions pour grippe est passé de 5,03 à 8,98 pour 100 000 habitants.

Du 16 au 22 novembre 2026, 55 groupements hospitaliers du NHS en Angleterre ont recensé 2 155 nouvelles admissions pour grippe, selon le bulletin de l’agence de sécurité sanitaire UKHSA publié le 26 novembre. Rapporté à la population desservie par les établissements participants, le taux est passé de 5,03 à 8,98 admissions pour 100 000 habitants en une semaine, soit une hausse d’environ 79 %. L’agence classe ce niveau dans sa zone d’impact modéré.

Les plus de 85 ans sont les plus hospitalisés

Chez les personnes de 85 ans et plus, le taux s’est établi à 53,07 admissions pour 100 000. Les passages aux urgences pour des symptômes évocateurs de la grippe ont également augmenté et dépassent le niveau attendu pour la saison selon la surveillance de l’agence. Cette mesure repose sur les symptômes observés aux urgences ; elle ne correspond pas à un décompte de diagnostics confirmés.

La surveillance des soins intensifs et des unités de surveillance renforcée utilise un périmètre distinct. Sur 95 groupements hospitaliers, l’UKHSA a recensé 119 admissions dans ces services. Leur taux est passé de 0,16 à 0,28 pour 100 000 habitants, là aussi dans la zone d’impact modéré. Ces 119 admissions ne doivent pas être ajoutées aux 2 155 : les deux indicateurs ne couvrent pas le même ensemble d’établissements.

Ce que les chiffres permettent de comparer

Pour l’hiver 2026-2027, l’Angleterre a étendu à titre expérimental le suivi des hospitalisations pour grippe au-delà de l’ancien réseau d’établissements sentinelles. Le dispositif vise l’ensemble des groupements de soins aigus, mais le chiffre publié pour cette semaine repose sur les données de 55 d’entre eux et peut être révisé. Il mesure la pression dans ce réseau, pas le nombre total de malades au Royaume-Uni. Dans le même rapport, l’agence classe encore l’activité hospitalière liée au Covid-19 à un niveau faible en Angleterre, malgré une hausse du taux hebdomadaire de 2,29 à 2,96 pour 100 000 habitants.

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