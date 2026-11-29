L’OMS estime à 72 000 les décès dus à la rougeole en 2025, son bilan le plus bas depuis 2000. Plus de 29 millions d’enfants restent insuffisamment vaccinés.

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L’Organisation mondiale de la santé estime que la rougeole a causé 72 000 décès en 2025, son plus bas bilan depuis 2000. Mais 59 pays ont connu des flambées de grande ampleur ou fortement perturbatrices, et plus de 29 millions d’enfants n’avaient reçu aucune dose ou n’avaient pas reçu les deux doses recommandées.

Le rapport mondial publié le 27 novembre par l’OMS mesure une diminution de 91 % des décès par rapport à 2000. La vaccination aurait évité plus de 60 millions de morts en vingt-cinq ans, selon les estimations de l’organisation. Celle-ci évalue néanmoins à près de 10 millions le nombre de personnes infectées en 2025. Ces chiffres mondiaux sont des estimations, pas un décompte des cas confirmés en laboratoire.

Le décrochage se mesure entre les deux doses

En 2025, 84 % des enfants ont reçu une première dose contre la rougeole dans le monde, et 77 % une seconde. Les taux atteignent respectivement 93 % et 91 % dans les pays à revenu élevé, contre 69 % et 57 % dans les pays à faible revenu. Une première dose protège la plupart des enfants qui la reçoivent ; la seconde permet notamment de protéger ceux chez qui la première n’a pas déclenché une réponse immunitaire suffisante.

L’Asie du Sud-Est, au sens de la région sanitaire de l’OMS, montre ce que peut masquer une moyenne. Dans un bilan régional publié le 28 novembre, l’organisation chiffre la couverture à 96 % pour la première dose et à 93 % pour la seconde en 2025. Elle estime pourtant que 1,1 million de nourrissons n’y ont pas reçu la première dose, et que la région a concentré environ 4,6 millions de cas, soit 47 % des infections estimées dans le monde. Les chiffres de couverture décrivent les enfants visés par la vaccination de routine ; le nombre de cas englobe toutes les classes d’âge.

Aux États-Unis, plus de 6 000 cas confirmés en 2026

Dans les Amériques, l’OMS évalue à 73 000 le nombre d’infections en 2025, huit fois le niveau estimé en 2000. Ce chiffre régional n’est pas directement comparable au bilan américain pour 2026. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont recensé 6 039 cas confirmés au 24 novembre, contre 5 838 dans leur relevé du 19 novembre. Les 201 cas de plus correspondent à l’écart entre deux arrêtés de surveillance, pas nécessairement à des infections survenues pendant ces cinq jours. Les CDC relient 5 829 cas à des foyers identifiés, dont 1 385 à des chaînes apparues en 2025.

La perte du statut américain d’élimination, annoncée le 17 novembre, repose sur la durée de la transmission et non sur le franchissement du seuil des 6 000 cas. Un pays peut conserver ce statut malgré des infections importées et des foyers circonscrits ; il peut le perdre lorsqu’une chaîne de transmission persiste au moins douze mois. À l’échelle mondiale, l’OMS avait vérifié l’élimination dans 95 pays à la fin de 2025, mais onze des grandes flambées recensées cette année-là ont eu lieu dans des pays qui avaient déjà obtenu ce statut.

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