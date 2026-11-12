Revue de presse du 12 novembre : les armes et les réformes

Le débat sur les armes du Hezbollah domine l’actualité libanaise, tandis que le Parlement examine plusieurs dossiers sensibles. L’électricité, les comptes publics et les démarches sociales restent au centre des préoccupations. Les discussions régionales distinguent annonces diplomatiques et engagements concrets. Iran, Ukraine et coopération au Sahel complètent ce panorama. La vie culturelle libanaise poursuit ses initiatives entre tournées, expositions et mémoire. En Europe, la protection numérique avance au stade des propositions, sans règles nouvelles déjà applicables.

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À la une : les armes, l’État et la sécurité au cœur de la journée

Le discours de Naïm Kassem du 11 novembre domine les éditions libanaises du 12 novembre 2026. Al Bina, Al Akhbar et Ad Diyar mettent en avant le refus du secrétaire général du Hezbollah de remettre les armes dans les conditions actuelles. Son intervention comporte aussi une ouverture conditionnelle à une discussion. Il la subordonne au retrait israélien et à la fin de ce qu’il appelle la tutelle étrangère. Aucune date de désarmement, aucune procédure de remise et aucun mécanisme de contrôle ne sont annoncés.

Cette distinction permet de lire ensemble deux formulations souvent séparées : refus de désarmer sous occupation et disponibilité à discuter ultérieurement. L’une n’annule pas l’autre. Kassem défend le maintien des armes tout en laissant ouverte une négociation future, selon des conditions qu’il fixe lui-même. Les comptes rendus du 12 novembre décrivent ainsi un désaccord sur l’ordre des engagements, pas une décision nouvelle de transférer l’arsenal à l’armée.

Retrait israélien et autorité de l’État : deux obligations à distinguer

Dans son édition du 12 novembre, Ad Diyar met cette position en regard de l’affirmation de la souveraineté de l’État par Joseph Aoun. Le président de la République défend l’autorité des institutions et la recherche d’un accord permettant de protéger le pays. Le désaccord ne porte donc pas seulement sur la sécurité de la frontière. Il concerne aussi l’institution habilitée à décider de la guerre, de la paix et de l’usage des armes sur le territoire libanais.

Kassem invoque la résolution 1701, l’armistice et l’arrangement du 27 novembre 2024. Ces textes ne se limitent toutefois pas au retrait israélien. L’arrangement de cessation des hostilités associe ce retrait au déploiement de l’armée libanaise et au traitement des armes non autorisées. Attendre le retrait pour commencer à discuter constitue la séquence défendue par le Hezbollah. Elle ne résume pas, à elle seule, l’ensemble des obligations mentionnées dans les documents.

Al Akhbar et Al Bina, datés du 12 novembre, accordent une grande place au rejet de l’accord-cadre et à la défense des négociations indirectes. Cette prise de position est un élément du rapport de force. Elle ne prouve ni l’abandon du cadre diplomatique ni l’accord des autres parties sur une autre procédure. De même, les appréciations de Kassem sur les difficultés politiques de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu relèvent de son argumentaire. Elles ne constituent pas une décision américaine ou israélienne.

Au Sud, ne pas confondre récit politique et bilan opérationnel

Les éditions du 12 novembre replacent ces prises de parole dans la poursuite des tensions au Sud-Liban. Des frappes et des tirs ont été signalés mercredi soir. Leur mention ne permet pas d’établir un bilan humain consolidé. Les localisations, les heures des opérations et les secours doivent rester distincts des déclarations politiques qui les accompagnent. Une absence de bilan publié ne signifie pas qu’aucune victime n’existe.

Les scénarios concernant l’après-FINUL occupent également les journaux. Al Bina évoque, le 12 novembre, une formule fondée sur des observateurs de la trêve. Ad Diyar rend compte de discussions sur les soutiens militaires et la coopération internationale. Ces hypothèses ne peuvent être fusionnées en un dispositif déjà arrêté. Aucun format de remplacement, effectif définitif ou calendrier opérationnel commun ne ressort des éléments vérifiés pour cette revue.

Politique locale : la séance parlementaire face à des textes encore distincts

Les éditions du 12 novembre annoncent une séance législative à 11 heures, heure de Beyrouth. Plusieurs dossiers mêlent accords internationaux, services publics et règles professionnelles. Leur inscription à l’ordre du jour ne vaut pas adoption. Les textes transmis par les commissions peuvent encore être discutés, amendés, reportés ou rejetés en séance. Cette revue distingue donc les propositions examinées des lois effectivement votées.

An Nahar, dans son édition nationale du 12 novembre, examine le dossier des constructions irrégulières. La discussion porte sur un amendement de la loi de 2019. La période couverte par le dispositif initial et le champ de l’amendement doivent être distingués. Le texte étudié ne permet pas d’annoncer une amnistie générale de toutes les constructions nouvelles. Il ne transforme pas non plus le paiement d’une somme en certification de sécurité du bâtiment.

Les obligations documentaires et techniques gardent une importance centrale. Une régularisation administrative ne tranche pas nécessairement un litige de propriété. Elle n’efface pas davantage les droits de tiers. La procédure d’occupation et les contrôles de stabilité ont leur propre objet. La portée exacte de la modification dépendra du texte retenu par les députés, puis des étapes nécessaires à son entrée en vigueur.

Citations et discours : des conditions politiques, pas des résultats acquis

Dans les éditions du 12 novembre d’Al Akhbar et d’Al Bina, les propos de Naïm Kassem sont construits autour d’une condition : discuter des armes après le retrait et la fin de la tutelle. Le mot « discussion » est essentiel. Il ne signifie ni renoncement immédiat ni calendrier accepté. Le discours maintient une capacité de confrontation, sans annoncer à lui seul une date ou un ordre opérationnel pour une nouvelle guerre.

La place accordée à l’armée est tout aussi précise. Kassem salue son rôle et sa contribution à la paix civile. Mais cette reconnaissance ne s’accompagne pas d’une acceptation immédiate de son monopole des armes. Le soutien à l’institution militaire et le refus de la politique de désarmement coexistent dans son raisonnement. La tension entre ces deux positions demeure un enjeu intérieur, et pas seulement une question de pression étrangère.

Nida Al Watan du 12 novembre rapporte, de son côté, les propos du ministre de l’Énergie Joe Saddi sur le financement de la production électrique. Le ministre insiste sur l’impossibilité pour l’État de porter seul les investissements. Les discussions avec le Qatar prennent place parmi les solutions envisagées. Une négociation avancée ne constitue cependant ni un contrat signé, ni une centrale livrée, ni une durée d’alimentation garantie pour les ménages.

Al Sharq du 12 novembre rapporte enfin les annonces du ministre du Travail Mohammad Haidar et du directeur général de la CNSS Mohammad Karaki. Le paiement des cotisations par des sociétés de transfert a fait l’objet d’un lancement concret. En revanche, les élargissements à d’autres catégories et les réformes concernant les indemnités ou les médicaments restent à distinguer de cette première étape. Les déclarations sur des mesures à venir ne créent pas automatiquement de nouveaux droits applicables dès aujourd’hui.

Diplomatie : les coopérations régionales attendent leur traduction concrète

Damas et Amman, des signatures aux projets

Al Akhbar du 12 novembre 2026 revient sur les onze documents de coopération conclus entre la Syrie et la Jordanie. La rencontre s’est tenue à Damas les 8 et 9 novembre. Elle a réuni les délégations conduites par les ministres des Affaires étrangères Asaad al-Chaibani et Ayman Safadi. Le rapprochement porte sur les transports, l’eau, l’agriculture et les échanges. Il ne se limite donc pas à une déclaration politique. Il reste toutefois nécessaire de distinguer les documents signés des investissements effectivement engagés.

Les comptes rendus officiels des deux pays précisent la composition de cet ensemble : huit mémorandums, deux programmes exécutifs et un protocole. La coopération éducative et universitaire comprend notamment des programmes pour 2027–2029. Le volet ferroviaire porte sur une connexion entre les deux pays. Les discussions régionales envisagent aussi un axe reliant l’Arabie saoudite à la Turquie. Les études techniques, les coûts et les possibilités de financement restent à approfondir. Rien ne permet ainsi de présenter ce corridor comme un service déjà ouvert.

Le Liban figure directement dans les discussions énergétiques. Le conseil de coordination syro-jordanien a examiné le transit de gaz vers le territoire libanais. Il a aussi évoqué une autre possibilité : produire de l’électricité dans des centrales syriennes avec du gaz fourni depuis la Jordanie, puis l’exporter vers le Liban. Le communiqué appelle encore à achever les arrangements techniques, commerciaux et contractuels. Cette précision interdit de confondre une option discutée avec des livraisons garanties.

Ad Diyar du 12 novembre 2026 aborde le même problème par les échanges entre Beyrouth, Doha et Damas. Le quotidien évoque les frais de transit, les garanties et les conditions d’exploitation. Il précise que les accords juridiques et financiers ne sont pas tous finalisés. Les difficultés ne peuvent donc pas être réduites à une seule décision politique syrienne. Pour Beyrouth, l’enjeu demeure la transformation de l’appui diplomatique en contrats exécutoires, puis en approvisionnement réel.

Chypre, des passages pour relancer la confiance

Asharq Al Awsat du 12 novembre 2026 suit les discussions chypriotes autour de deux nouveaux points de passage. Les sites évoqués sont Mia Milia, également appelé Haspolat, et Louroujina, ou Akincilar. Le dossier renvoie à la rencontre du 9 novembre à Nicosie entre Nikos Christodoulides, Tufan Erhürman et l’envoyée des Nations unies María Ángela Holguín. La réunion est confirmée dans les communications publiques de l’ONU.

Le quotidien présente ces passages comme un moyen de soutenir le dialogue. Il ne faut cependant pas transformer un accord politique sur leur principe en annonce d’ouverture immédiate. Les modalités de circulation et la mise en service restent des étapes distinctes. La portée diplomatique tient précisément à cette articulation : des mesures pratiques peuvent créer de la confiance, sans résoudre à elles seules les désaccords sur le règlement de la question chypriote.

Politique internationale : des gestes limités face aux grands désaccords

L’Iran maintient sa ligne sur les matières enrichies

Al Arabi Al Jadid du 12 novembre 2026 place en une le refus iranien de transférer à l’étranger les matières nucléaires enrichies. Le quotidien rapporte les déclarations de Mohsen Rezaei du 11 novembre. Celui-ci affirme que ces matières resteront dans le pays et que Moscou en a été informé. Il invoque notamment des projets de bâtiments à propulsion nucléaire. Il s’agit de la justification avancée par le responsable iranien, non d’une démonstration de capacités navales déjà opérationnelles.

La même intervention contient des menaces visant les installations américaines qui participeraient à de nouvelles frappes. La distinction entre menace conditionnelle et attaque effectuée reste centrale. Le propos élargit les lieux que Téhéran dit pouvoir viser. Il ne prouve pas qu’une opération a été lancée contre ces bases. De même, le refus de déplacer les stocks ne constitue pas, à lui seul, le texte d’un accord ou l’annonce de la rupture officielle de toute négociation.

Al Bina et Al Akhbar du 12 novembre 2026 relient cette confrontation aux incidents maritimes autour d’Ormuz. Les récits ne concordent pas entièrement sur les navires concernés, la nature des incidents et leurs circonstances. Les déclarations iraniennes sur des mines ou des routes non autorisées doivent rester attribuées. Elles ne suffisent pas à établir toutes les responsabilités. Les chiffres de trafic publiés dans les différentes pages couvrent, eux aussi, des périmètres mal harmonisés. Ils ne permettent pas de conclure simultanément à une fermeture complète et à une circulation presque normale du détroit.

Ukraine, un échange annoncé sans règlement de paix

Al Arabi Al Jadid du 12 novembre 2026 décrit une issue limitée aux deux jours de discussions d’Abou Dhabi. Le volet humanitaire progresse, avec un accord annoncé sur un important échange de prisonniers. Les questions territoriales, les garanties de sécurité et les conditions d’un cessez-le-feu restent disputées. Le compte rendu distingue donc un résultat concret à mettre en œuvre d’un règlement politique qui demeure hors de portée immédiate.

Le négociateur russe Vladimir Medinski évoque des convergences partielles. L’émissaire américain Jared Kushner présente, pour sa part, les discussions comme une base pour poursuivre les contacts. Les deux appréciations ne valent pas accord sur toutes les questions. Les formats chiffrés d’échange évoqués pendant les pourparlers ne doivent pas être présentés comme des libérations déjà réalisées. La confirmation d’un retour effectif des détenus constitue une étape séparée.

Ad Diyar et Al Akhbar du 12 novembre 2026 mettent également en évidence le différend sur la place des Européens. Kyiv souhaite leur participation aux discussions sur les garanties. Moscou conteste les conditions dans lesquelles cette présence pourrait s’organiser. Le choix des participants touche ainsi au fond de la négociation : qui offrirait les garanties, qui les accepterait et comment seraient-elles appliquées ? L’avancée humanitaire n’efface pas ces désaccords.

Au Mali, Washington reprend contact sans nouvelle alliance annoncée

Asharq Al Awsat du 12 novembre 2026 relève la visite du commandant américain pour l’Afrique à Bamako. Le gouvernement malien confirme qu’Assimi Goïta a reçu le général Dagvin Anderson le mardi 10 novembre. Celui-ci conduisait la délégation américaine au salon de défense et de sécurité de Bamako. Les échanges ont porté sur la situation au Sahel et la lutte contre le terrorisme.

Le compte rendu malien rapporte la disponibilité américaine à poursuivre le dialogue sur la sécurité régionale. Il ne mentionne ni traité militaire nouveau ni remplacement des partenaires actuels du Mali. L’intérêt de la visite réside donc dans la reprise d’un contact de haut niveau. Une audience et une coopération envisagée ne suffisent pas à établir un basculement d’alliance.

Économie : les recettes publiques et les investissements à l’épreuve de l’exécution

L’électricité, entre négociations et recouvrement

Nida Al Watan du 12 novembre 2026 remet le dossier électrique au premier plan. Il reste partagé entre deux urgences : financer les installations et encaisser les factures. Le ministère de l’Énergie confirme l’ouverture, le 9 novembre à Beyrouth, d’une cinquième ronde de discussions techniques avec le Qatar. Ce communiqué ne contient ni contrat signé, ni puissance garantie, ni date de mise en service. Les propositions d’investissement ne doivent donc pas être présentées comme une alimentation supplémentaire déjà acquise.

Dans les comptes rendus de Nida Al Watan et d’Al Liwa du 12 novembre 2026, Joe Saddi défend parallèlement l’intérêt d’un investissement dans la production sur des terrains appartenant à l’État. Ses interventions placent aussi le réseau et le recouvrement au centre de la réforme. Le rôle attendu du régulateur porte sur l’organisation du secteur et ses règles. Il ne se confond pas avec celui d’un bailleur de fonds. Les difficultés de financement, les pertes techniques et les factures impayées demeurent des problèmes distincts, même lorsqu’ils affectent ensemble la trésorerie.

Un communiqué d’Électricité du Liban daté du 12 novembre précise les conditions de rétablissement du courant aux organismes publics débiteurs. L’établissement exige un premier versement, un engagement écrit sur le règlement des sommes dues et le paiement régulier des nouvelles factures. Il affirme n’avoir accordé aucune reconnexion en dehors de ces conditions. Il prévient aussi qu’un manquement entraînera une nouvelle coupure. En revanche, il récuse les listes officieuses de débiteurs et de montants qui circulent. Aucun bilan chiffré des encaissements n’accompagne ce texte.

Qlayaat : trois rendez-vous, et non une ouverture unique

Al Sharq du 12 novembre 2026 revient sur le calendrier de l’aéroport de Qlayaat. Celui-ci distingue désormais l’annonce commerciale, les essais et les vols réguliers. Dans un communiqué publié le 10 novembre, après une réunion tenue la veille, Nawaf Salam annonce la présentation des destinations et des horaires le 15 novembre. Les réservations doivent pouvoir commencer le même jour. Les vols d’essai sont annoncés pour le 22 novembre et les vols commerciaux réguliers pour le 14 décembre 2026.

Cette séquence diffère des annonces antérieures d’un premier départ vers Le Caire dès le 15 novembre. Elle ne permet cependant pas de considérer les réservations comme déjà ouvertes. Le communiqué gouvernemental décrit une préparation technique et opérationnelle encore en cours. Pour les voyageurs du Nord, les éléments décisifs resteront les liaisons effectivement proposées, leurs fréquences et les conditions de vente. Le calendrier politique ne remplace pas ces informations pratiques.

Contrôler les dépenses et préserver les recettes

Ad Diyar du 12 novembre 2026 rapporte les travaux de la commission des Finances. L’examen du budget 2027 remet également en lumière les moyens des organes de contrôle. En commission, Ibrahim Kanaan demande des propositions écrites pour renforcer leur fonctionnement. Les débats concernent notamment l’Inspection centrale, la Cour des comptes et les autorités chargées de la lutte contre la corruption et des marchés publics. L’approbation de crédits à ce stade ne constitue pas l’adoption du budget par l’assemblée.

Les analyses de Nida Al Watan et d’Al Akhbar du 12 novembre 2026 abordent le débat bancaire. Celui-ci porte sur la définition des pertes autant que sur leur financement. Présenter la crise comme exclusivement bancaire ou comme une crise de l’ensemble du système engage des lectures différentes du rôle de l’État, de la banque centrale et des établissements privés. Mais un qualificatif ne fixe pas, à lui seul, leur responsabilité juridique. Les hypothèses de remboursement et les scénarios concernant les actifs publics restent à distinguer des dispositions effectivement adoptées. Aucun accord final ne peut être déduit des seuls récits des discussions avec le Fonds monétaire international.

Justice : des enquêtes sensibles et des garanties professionnelles en débat

Les dossiers de sécurité ne sont pas des verdicts

An Nahar et Nida Al Watan du 12 novembre 2026 accordent une large place aux enquêtes de Bcharré et Batroun. Les récits disponibles évoquent des arrestations, des documents et des vérifications sur des activités présumées. Ils ne permettent pas d’établir la culpabilité des personnes concernées. Les affiliations politiques, les intentions prêtées aux suspects et les liens supposés avec des organisations doivent rester attribués, sans être transformés en conclusions judiciaires.

Nawaf Salam demande que l’enquête puisse suivre son cours sans protection politique. Ahmad Hajjar insiste sur la poursuite des investigations. Ces positions institutionnelles ne valident pas chaque détail diffusé sur le dossier. Les versions contradictoires concernant les appartenances et les objets saisis imposent de privilégier les éléments rendus publics par les autorités compétentes.

Al Bina, Ad Diyar, Al Quds Al Arabi et Asharq Al Awsat du 12 novembre 2026 suivent également l’enquête sur la mort d’Ahmad al-Alwani. La coopération entre autorités libanaises et irakiennes constitue un volet identifié du dossier. En revanche, les récits divergent sur le nombre de personnes interpellées et sur les responsabilités supposées. Les positions politiques de l’ancien député irakien ne suffisent pas à établir un mobile. La détermination des auteurs et des circonstances relève des investigations, non des accusations concurrentes.

La protection des médecins face aux droits des patients

Al Akhbar du 12 novembre 2026 examine les versions débattues au Parlement concernant les médecins. La réforme envisagée de l’article 44 régissant les ordres des médecins soulève une question différente : quelles garanties prévoir avant une procédure visant un praticien ? Les travaux parlementaires font apparaître plusieurs formulations. L’une privilégie une autorisation préalable et un avis scientifique. Une autre entend préserver le caractère non contraignant de cet avis pour le juge, tout en encadrant la détention provisoire. Ces versions ne doivent pas être fusionnées en un texte supposé définitif.

Le débat oppose moins la protection à l’absence de protection que différentes répartitions des pouvoirs entre justice et instances professionnelles. L’expertise médicale peut éclairer une enquête sans se substituer à la décision judiciaire. Les délais de réponse et les conséquences du silence de l’ordre sont donc essentiels. Tant que le vote et la version retenue ne sont pas établis, il serait prématuré d’annoncer une nouvelle immunité en vigueur.

Société : des démarches simplifiées, mais des dispositifs encore partiels

La CNSS étend les moyens de paiement

An Nahar et Al Sharq du 12 novembre 2026 rapportent le lancement d’un nouveau service de la Caisse nationale de sécurité sociale. Celle-ci a lancé, le 11 novembre, le paiement de certaines cotisations auprès de quatre réseaux de transfert : OMT, Bob Finance, Whish Money et Cash Plus. La première phase concerne les retraités, les moukhtars, les médecins et les assurés volontaires. La Caisse évalue le public concerné à environ 65 000 personnes. Il s’agit d’un dispositif de paiement des cotisations, non d’un nouveau circuit de versement des prestations.

Mohammad Karaki fait état de 115 transactions réussies au moment de la cérémonie. Ce chiffre ne représente ni le nombre total d’assurés inscrits, ni un bilan annuel. L’élargissement aux étudiants, aux chauffeurs et aux entreprises reste annoncé pour une étape ultérieure. Les frais éventuels et les modalités propres à chaque situation doivent être vérifiés avant toute démarche. L’existence de nouveaux points de paiement ne signifie pas que toutes les opérations sont déjà disponibles dans chaque agence.

Berlin et la numérisation des démarches

An Nahar du 12 novembre 2026 relaie une annonce consulaire de la Sûreté générale. L’ambassade du Liban à Berlin reçoit les demandes nécessitant la collecte biométrique depuis le 11 novembre. La comparution personnelle et la prise de rendez-vous restent nécessaires. La collecte des empreintes en Allemagne ne transfère pas la fabrication du passeport à l’ambassade : sa délivrance relève toujours des autorités compétentes au Liban. Le recours éventuel à un transport express ne garantit donc pas, à lui seul, un traitement administratif accéléré.

Al Sharq et Asharq Al Awsat du 12 novembre 2026 rendent compte de la réception du Leaders Club à Baabda. Joseph Aoun y évoque pour sa part l’objectif d’une carte d’identité électronique avant la fin de 2026. Cette ambition s’inscrit dans la numérisation des démarches administratives et bancaires. Elle ne vaut pas ouverture d’un service accessible dès aujourd’hui. Les conditions de demande, le calendrier détaillé et les modalités de protection des données restent à documenter avant de proposer un guide aux usagers.

Protection sociale et droits des usagers

Al Bina, Al Sharq et Al Liwa du 12 novembre 2026 relatent une réunion sur la protection des journalistes. Les organisations professionnelles examinent aussi un projet de couverture mutualiste. Les discussions associent notamment Joseph Kossaifi et Ghassan Daou. Le schéma envisagé passe d’abord par l’adhésion à une structure existante, avant la constitution éventuelle d’un fonds propre. L’accord de principe ne signifie pas qu’une nouvelle mutuelle fonctionne déjà. Les avantages évoqués par ses promoteurs ne remplacent ni un contrat publié, ni des conditions d’adhésion opposables.

Al Sharq et Al Liwa du 12 novembre 2026 abordent la préparation d’une charte du citoyen. Celle-ci suit une autre logique : préciser les droits et les obligations dans les relations avec l’administration. Fadi Makki présente ce travail comme une démarche de consultation. Une charte soumise aux observations ne doit pas être confondue avec une loi déjà applicable. Son intérêt pratique dépendra aussi des procédures de recours, des délais et des responsabilités effectivement retenus.

Al Liwa du 12 novembre 2026 suit Hanine Sayed dans l’Akkar. La tournée de Hanine Sayed met l’accent sur le rôle des centres sociaux et sur la réouverture du centre de Tekrit après travaux. La ministre défend le passage de l’assistance à une approche de développement social. Cette orientation ne permet pas d’annoncer une nouvelle prestation universelle. Les services disponibles, leurs horaires et les conditions d’accès doivent rester distingués des objectifs plus larges exposés lors de la visite.

Culture : faire circuler les œuvres et relire les mémoires libanaises

Dans son édition du 12 novembre 2026, Asharq Al Awsat revient sur le Monnot hors les murs. Le théâtre cherche de nouveaux publics au-delà de ses salles habituelles. L’initiative repose sur des partenariats avec des lieux culturels et sur des spectacles dont la circulation reste possible sans dispositifs lourds. Josiane Boulos décrit une démarche de diffusion dans les régions, plutôt qu’un simple déplacement ponctuel. La représentation d’« Aman Tarallali » à Saïda, annoncée pour le 16 novembre, s’inscrit dans cette logique. Les lieux et horaires des rendez-vous suivants doivent toutefois être confirmés avant de constituer un agenda pratique.

Cette organisation met au premier plan les conditions concrètes de la tournée. Une production doit pouvoir trouver un accueil, transporter ses éléments et adapter son installation. Le choix d’œuvres légères répond à ces contraintes. Les contacts avec d’autres villes et institutions ne valent pas, à eux seuls, une programmation acquise. De même, un accompagnement demandé aux pouvoirs publics ne constitue pas une subvention obtenue.

L’agenda culturel peut être complété par les indications de la galerie Kalim Bechara. À Beyrouth, Mireille Goguikian présente « Une promenade au Moyen-Orient », dont le vernissage est annoncé le 12 novembre. L’exposition rassemble vingt peintures, réalisées entre 2023 et 2026. La ville fournit leur matière commune. Beyrouth et le quartier de Saïfi y côtoient d’autres paysages urbains de la région. Les supports alternent toile et jute. Il s’agit de compositions picturales, non de relevés photographiques permettant de documenter l’état actuel des lieux représentés.

Le catalogue annonce une exposition jusqu’au 24 novembre, dans l’immeuble Noor Gardens 1, rue Omar Daouk. Les horaires indiqués sont de 11 heures à 19 heures du lundi au vendredi, et de 10 heures à 14 heures le samedi. La galerie est fermée le dimanche. Ces indications relèvent du programme de l’organisateur, et non d’une visite effectuée par la rédaction.

Asharq Al Awsat et Al Joumhouria, datés du 12 novembre 2026, donnent également une place aux récits du passé. La littérature et le documentaire prolongent le travail sur la mémoire libanaise. Les mémoires de Boutros Harb abordent plusieurs décennies d’exercice du pouvoir. Leur intérêt tient au point de vue d’un acteur engagé dans les événements qu’il raconte. Ses interprétations et ses accusations ne se confondent donc pas avec des conclusions judiciaires ni avec des faits établis indépendamment. Les récits autour de Taëf appellent la même distinction entre archives, souvenirs des protagonistes et reconstitution.

Al Joumhouria du 12 novembre présente le nouvel ouvrage de Nabil Mouqaddam, qui appartient également à cette exploration des visages de la guerre. Sa parution est datée d’octobre, et non du 12 novembre. Il ne faut pas lui attribuer automatiquement les caractéristiques du volume antérieur de 2016. Al Quds Al Arabi du 12 novembre revient, pour sa part, sur le livre de Khaled Ziyada consacré aux années 1960. Il était déjà paru en août. Son retour dans le débat culturel offre une occasion de relire Tripoli et les transformations d’une décennie, sans transformer cette lecture en annonce de sortie du jour.

Technologie : les interfaces numériques deviennent un enjeu de protection

An Nahar et Al Quds Al Arabi du 12 novembre 2026 abordent la proposition européenne sur l’équité numérique. Elle déplace le regard vers la manière dont les services sont conçus. Présenté le 11 novembre par la Commission européenne, le projet vise notamment les interfaces trompeuses, les sollicitations répétées et les abonnements difficiles à résilier. Il n’est pas encore une loi applicable. Son examen par le Parlement européen et le Conseil doit déterminer les obligations finales et leur calendrier.

Le passage d’un essai gratuit à une formule payante figure parmi les situations visées. Le projet prévoit une information préalable et un consentement explicite. Il traite également les rappels de renouvellement et l’accès à une fonction de résiliation. Il ne faut pas confondre cette dernière avec le droit de rétractation, qui répond à d’autres conditions. L’objectif est de réduire l’écart entre la facilité de souscrire et la difficulté de quitter un service.

Les mécanismes favorisant un usage excessif sont aussi concernés : lecture automatique, sollicitations sans lien avec une action de l’utilisateur ou récompenses encourageant une fréquentation permanente. Le texte cherche à rendre leur désactivation accessible. Les dispositions proposées sur les mineurs et les achats virtuels répondent à des situations particulières. Elles ne constituent pas une interdiction générale des jeux en ligne ou de toute notification.

Le projet prévoit enfin une information plus claire sur les prix évolutifs des billets et sur l’intention commerciale des communications d’influence. Le plafond de sanction de 6 % du chiffre d’affaires mondial évoqué dans le même ensemble appartient à une réforme distincte de la coopération entre autorités de protection des consommateurs. Il ne s’agit ni d’une amende déjà infligée ni d’un taux automatiquement applicable à chaque service numérique.

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