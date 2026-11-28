Un décret en vigueur depuis le 28 novembre adapte la déclaration des congés liés à l’arrivée d’un enfant, simplifie le changement d’adresse pour les bénéficiaires du RSA et prolonge une protection contre la désinscription.

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Un décret entré en vigueur samedi 28 novembre modifie trois règles applicables aux personnes inscrites à France Travail : la disponibilité pour travailler pendant certains congés, la déclaration d’un déménagement pour les allocataires du RSA et les conséquences d’un défaut d’actualisation pour une partie des personnes inscrites automatiquement.

Paternité et adoption : la disponibilité distinguée de l’inscription

Le décret du 24 novembre ajoute la paternité et l’adoption aux motifs de changement de situation prévus par le code du travail. Il supprime aussi la disposition qui permettait de considérer un demandeur d’emploi en congé de paternité comme immédiatement disponible pour occuper un emploi. Selon la notice du texte, cette règle de disponibilité est également adaptée au congé d’adoption et au congé supplémentaire de naissance. Le texte ne modifie pas la durée de ces congés et n’instaure pas une nouvelle allocation chômage.

En pratique, le changement de situation reste à signaler. Être temporairement indisponible ne signifie pas, en soi, être désinscrit. La qualification de la période et les règles relatives au versement d’une indemnité pendant un congé relèvent de démarches distinctes.

RSA : un déménagement déclaré dans le circuit des prestations

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active sortent du régime ordinaire de déclaration du changement de domicile à France Travail. Leur déclaration suit désormais les règles du RSA prévues par le code de l’action sociale et des familles. La notice du décret précise que France Travail peut tenir compte d’un changement d’adresse déclaré à la caisse d’allocations familiales, sans imposer la même déclaration une deuxième fois auprès de l’opérateur. Cette disposition vise le domicile, pas tous les changements de situation.

Une mesure transitoire prolongée de deux ans

Le décret reporte du 1er janvier 2027 au 1er janvier 2029 l’échéance d’une mesure destinée à éviter qu’un défaut d’actualisation entraîne la désinscription des publics inscrits automatiquement, mais ni suivis ni indemnisés par France Travail. Ce report ne prolonge pas le délai mensuel d’actualisation pour les autres demandeurs d’emploi. Le changement porte sur une catégorie précise d’inscrits, pas sur la règle générale de renouvellement.

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