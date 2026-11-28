L’IPC estime à 21 % la part de la population analysée au Liban en crise alimentaire aiguë ou pire. La projection d’avril avançait 24 %. Entre les deux exercices, les conditions du conflit ont changé, mais aussi la population de référence et le périmètre de certains groupes. Que peut-on comparer ?

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Au Liban, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) estimait en avril que 24 % de la population analysée serait en situation de crise alimentaire aiguë ou pire jusqu’en août 2026. Son évaluation suivante, pour septembre 2026 à février 2027, ramène la proportion à 21 %. Le chiffre est moins élevé, mais les périodes, les hypothèses et une partie de la population de référence ont changé.

Une projection révisée, puis une nouvelle évaluation

Publié le 29 avril, le premier chiffre n’était pas le bilan des cinq mois d’avril à août. C’était une projection, révisée après l’escalade des hostilités de mars et les déplacements qui ont suivi. L’IPC estimait alors qu’environ 1,24 million de personnes sur 5,19 millions seraient en phase 3 ou au-delà, le seuil qui réunit les situations classées en crise ou plus graves.

Le rapport du 5 novembre repose sur une nouvelle analyse conduite du 21 au 29 septembre. Elle combine des enquêtes auprès de ménages, des informations sur l’accès aux marchés et aux revenus, et des données sur les déplacements et l’aide. Pour septembre 2026 à février 2027, le tableau national retient environ 1,05 million de personnes en phase 3 ou plus, sur 5,03 millions analysées. Il ne s’agit pas d’un décompte définitif établi après février, mais de l’évaluation de la période dite « actuelle » dans le rapport.

La population de référence a aussi changé

Les deux exercices retiennent les mêmes quatre grandes catégories de population, sans nécessairement les mesurer sur le même périmètre. Ainsi, les personnes arrivées de Syrie après décembre 2024 étaient comptées dans trois unités d’analyse en avril ; l’exercice de septembre les classe dans une unité nationale. Pour les réfugiés syriens installés de plus longue date, l’IPC est passé de 25 à 21 unités et d’un effectif de référence d’un million à environ 820 000. Ces effectifs proviennent de la planification humanitaire. Leur écart n’équivaut pas à un nombre de départs constatés.

Pour les résidents libanais, l’effectif national de référence reste d’environ 3,86 millions. Le même total national ne garantit pourtant pas des comparaisons locales à périmètre constant. En avril, les déplacés internes avaient notamment été rattachés à leur district d’arrivée. L’IPC avertit que les révisions de la répartition géographique modifient la lecture des résultats, notamment quand plusieurs districts sont regroupés faute de données suffisantes. On peut rapprocher les deux totaux nationaux pour comprendre l’ordre de grandeur ; on ne peut pas en déduire l’évolution d’une commune ni comparer directement tous les sous-groupes.

Ce que l’écart ne mesure pas

Le Programme alimentaire mondial relie en partie la baisse aux changements dans l’intensité du conflit et dans les déplacements depuis leur pic. Les deux rapports ne permettent toutefois pas d’isoler la part de l’écart due à chaque facteur, ni de suivre les mêmes ménages d’une période à l’autre. Soustraire 1,05 million de 1,24 million ne donne donc pas le nombre de personnes sorties de crise. Des familles peuvent avoir vu leur situation s’améliorer pendant que d’autres basculaient en sens inverse, sans que les tableaux nationaux indiquent combien.

Le scénario suivant illustre pourquoi la proportion doit aussi se lire avec son dénominateur. Pour mars à juillet 2027, l’IPC projette à nouveau 24 %, mais sur une base de planification de 4,81 millions, soit autour de 1,15 million de personnes en crise ou pire. Ce n’est ni le retour au même effectif qu’en avril 2026, ni un résultat déjà acquis. La projection tient notamment compte de financements d’aide qui n’étaient pas confirmés pour juin et juillet au moment de l’analyse. Ce point est une hypothèse du scénario, pas l’annonce d’une interruption.

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