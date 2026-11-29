Les restrictions du marathon se poursuivent à Beyrouth. Les enseignants de l’UNRWA se mobilisent lundi, le Liban reçoit la Chine en basket et l’Espagne renouvelle son Parlement.

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Les restrictions du marathon se poursuivent à Beyrouth. Les enseignants de l’UNRWA se mobilisent lundi, le Liban reçoit la Chine en basket et l’Espagne renouvelle son Parlement.

Dimanche 29 novembre 2026. Édition de 8 h, heure de Beyrouth.

Beyrouth : les fermetures du marathon se poursuivent dans la matinée

Les Forces de sécurité intérieure ont prévu de maintenir les fermetures le long du parcours jusqu’au passage des derniers coureurs. Il n’y a pas d’heure unique de réouverture : les rues rouvrent progressivement. La place des Martyrs, point de départ et d’arrivée, reste concernée jusqu’à la fin de l’événement. Le parcours a été fermé à la circulation à partir de 4 h 30.

Le programme de l’organisateur fixait le départ du marathon et du semi-marathon à 6 h 30 et celui du 10 km à 7 h 45. Il prévoit ensuite la course des jeunes à 9 h 30 et la course de 6 km à 10 h 15. Le dispositif concerne donc aussi les trajets effectués après le passage des premiers marathoniens.

Écoles de l’UNRWA : une mobilisation annoncée pour lundi

L’Union des enseignants palestiniens au Liban appelle à un rassemblement lundi 30 novembre dans les écoles de l’UNRWA et sur ses deux sites de formation professionnelle. Le syndicat proteste contre les effets de la crise financière de l’agence sur les postes et les services. Il demande que les élèves quittent les établissements avant les deux dernières périodes de cours.

Cet appel ne vaut pas décision générale de fermeture : l’agence n’a pas annoncé d’horaire commun. Les familles doivent se référer aux consignes de leur établissement. L’UNRWA indique avoir accueilli 34 541 élèves dans 60 écoles au Liban pendant l’année scolaire 2025-2026.

Basket : le Liban reçoit la Chine à 21 h

Les Cèdres affrontent la Chine à 21 h, heure de Beyrouth, au complexe Nouhad Nawfal de Zouk Mikaël, dans les qualifications asiatiques pour la Coupe du monde 2027. Avant ce match, le Liban occupe la deuxième place du groupe F, avec six victoires et trois défaites. La sélection libanaise s’est inclinée face au Japon jeudi, à domicile. La Fédération internationale a publié les effectifs des équipes engagées ce dimanche.

Palestine : Guterres appelle à avancer vers deux États

Pour la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le secrétaire général de l’ONU a renouvelé son appel à mettre fin à l’occupation illégale du territoire palestinien. António Guterres a rappelé que, dans la solution à deux États défendue par les Nations unies, Gaza et la Cisjordanie font partie intégrante du même État palestinien. La commémoration, fixée au 29 novembre, renvoie au vote du plan de partage par l’Assemblée générale en 1947.

Pétrole : les ministres de l’OPEP+ se réunissent ce dimanche

La coalition des pays producteurs a fixé au 29 novembre sa 42e réunion ministérielle. La réunion intervient alors que les plafonds collectifs actuels courent jusqu’à la fin de l’année. En parallèle, sept membres de l’alliance, dont l’Arabie saoudite et la Russie, avaient décidé le 1er novembre de maintenir en décembre les niveaux de production requis pour septembre. Il s’agit de deux décisions distinctes : le communiqué de dimanche sera nécessaire pour établir si de nouveaux niveaux ont été arrêtés.

Espagne : les bureaux de vote ouvrent à 9 h, heure locale

Les Espagnols renouvellent ce dimanche les 350 sièges du Congrès des députés et élisent directement 209 sénateurs. Les bureaux doivent fermer à 20 h. Pedro Sánchez avait annoncé le 5 octobre la convocation de ce scrutin anticipé. Au Congrès, un candidat doit réunir 176 voix au premier vote d’investiture ; faute de majorité absolue, le deuxième vote départage les voix pour et contre. La répartition des sièges déterminera donc les accords nécessaires pour former un gouvernement.

Taïwan : l’opposition garde Taipei, le parti présidentiel reprend Taichung

Le Kuomintang conserve Taipei, où le maire sortant Chiang Wan-an a obtenu 53,72 % des suffrages valides. Le Parti démocrate progressiste, qui détient la présidence, gagne Taichung avec Ho Hsin-chun. Le décompte donne 11 des 22 exécutifs locaux au Kuomintang, 10 au Parti démocrate progressiste et un à une indépendante. Le référendum sur le nucléaire organisé le même jour est un scrutin distinct et n’autorise pas, à lui seul, la remise en service d’un réacteur.

Rougeole : 59 pays touchés par de fortes flambées en 2025

L’Organisation mondiale de la santé estime que 72 000 personnes sont mortes de la rougeole en 2025, soit une baisse de 91 % depuis 2000. Le recul de la mortalité coexiste avec des flambées importantes ou perturbatrices dans 59 pays. Selon l’OMS, plus de 29 millions d’enfants n’étaient pas vaccinés ou ne l’étaient pas suffisamment en 2025.

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