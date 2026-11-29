Le sergent-chef Mohammad al-Baarini est mort à l’hôpital après des tirs samedi dans l’Akkar. L’armée annonce une arrestation et la saisie de l’arme.

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Le sergent-chef Mohammad al-Baarini est mort à l’hôpital après des tirs samedi dans l’Akkar. L’armée annonce une arrestation et la saisie de l’arme.

Un militaire libanais est mort samedi 28 novembre après avoir été blessé par balle lors d’une altercation à Wadi al-Jamous, dans le gouvernorat de l’Akkar. Le commandement de l’armée indique que le militaire a été transporté à l’hôpital, où il a succombé à ses blessures. Dans un avis distinct, l’institution l’a identifié comme le sergent-chef Mohammad al-Baarini, du régiment aéroporté.

Une enquête sous la supervision de la justice

Selon le commandement, une unité a été dépêchée sur place pour mettre fin à l’altercation. L’armée annonce ensuite l’arrestation d’un homme qu’elle soupçonne d’être impliqué dans la mort du militaire, ainsi que la saisie de l’arme qui aurait été utilisée. Le communiqué ne précise ni le mobile des tirs ni si le militaire était en service au moment des faits.

L’armée indique que les éléments saisis ont été remis aux autorités compétentes et que l’interrogatoire du suspect a commencé sous la supervision de la justice. Elle dit poursuivre ses recherches pour identifier et interpeller les autres personnes soupçonnées d’être impliquées.

Les obsèques sont annoncées dimanche 29 novembre à 11 h, heure du Liban, à Wadi al-Jamous. Le militaire doit être inhumé dans le cimetière de la localité.

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