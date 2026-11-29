La Cour constitutionnelle autrichienne va examiner la recevabilité du recours de Zalando. La taxe, en vigueur depuis le 1er octobre, vise les grands vendeurs en ligne.

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Zalando demande à la Cour constitutionnelle autrichienne d’annuler la taxe de deux euros sur les colis relevant de la vente à distance. Dans son programme publié le 27 novembre, la Cour a annoncé qu’elle examinerait d’abord la recevabilité du recours, déposé avant l’entrée en vigueur de la loi. Elle n’a annoncé ni suspension de la taxe ni décision sur le fond.

La taxe vise les vendeurs au-delà de 100 millions d’euros

Depuis le 1er octobre 2026, l’Autriche impose les livraisons de colis relevant de la vente à distance sur son territoire. Le seuil se calcule sur le chiffre d’affaires réalisé en Autriche dans les ventes à distance concernées pendant l’exercice précédent. Il doit dépasser 100 millions d’euros. L’entreprise redevable peut calculer les deux euros par colis livré ou choisir de les déclarer par commande, à condition de garder cette méthode pour tout le trimestre de déclaration.

Ce choix compte quand une commande arrive en plusieurs envois. Dans le calcul par colis, deux livraisons relevant d’une même commande donnent lieu à quatre euros de taxe ; avec le calcul par commande, elles donnent lieu à deux euros. Le redevable est le vendeur en ligne ou la plateforme à laquelle la loi attribue les ventes. La loi ne crée pas une somme de deux euros que chaque destinataire doit remettre au livreur.

Le recours vise le retrait en magasin et le rôle des places de marché

D’après la présentation du dossier par la Cour, Zalando conteste la différence de traitement entre une livraison à distance et une commande retirée en magasin, selon le modèle du « click and collect ». L’entreprise critique aussi l’attribution aux places de marché des ventes réalisées par des commerçants tiers lorsqu’elles mettent leur interface à disposition. Elle invoque notamment le principe d’égalité, le droit de propriété et la liberté d’exercer une activité économique.

La taxe autrichienne se distingue des mesures liées à l’entrée de petits colis dans l’Union européenne : son fait générateur n’est pas le franchissement de la frontière extérieure de l’UE. Elle vise les livraisons en Autriche qui relèvent de la loi, indépendamment d’une formalité douanière. La question à trancher dans un premier temps, dans le dossier G 197/2026, est de savoir si le recours individuel formé avant le 1er octobre peut être examiné.

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