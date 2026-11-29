Le PDK et l’UPK défendront une position commune le 1er décembre à Bagdad, lors d’un dialogue sur les compétences du Kurdistan irakien et du gouvernement fédéral.

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Le PDK et l’UPK défendront une position commune le 1er décembre à Bagdad, lors d’un dialogue sur les compétences du Kurdistan irakien et du gouvernement fédéral.

Les deux principaux partis du Kurdistan irakien ont décidé samedi 28 novembre de se présenter avec une position commune aux discussions du 1er décembre à Bagdad. Réunis au siège de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) à Souleimaniye, leurs dirigeants ont indiqué qu’ils défendraient ensemble les prérogatives constitutionnelles de la région autonome et qu’ils chercheraient un règlement par le dialogue.

Le président de la région, Nechirvan Barzani, et son Premier ministre, Masrour Barzani, ont conduit la délégation du Parti démocratique du Kurdistan (PDK). Bafel Talabani, président de l’UPK, dirigeait celle de son parti. Les deux formations avaient déjà défendu ensemble les compétences de la région le 24 novembre. Le texte du 28 ajoute un engagement précis : elles coordonneront leur position pour le rendez-vous de Bagdad. Il ne publie ni liste commune de revendications ni composition définitive des délégations pour mardi.

Qui a convoqué les discussions du 1er décembre ?

Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Faïq Zaïdan, a proposé la réunion le 25 novembre. Le président irakien Nizar Amedi, le Premier ministre Ali al-Zaidi et le président du Parlement Haibat al-Halbousi ont soutenu l’initiative. Le Conseil supérieur de la magistrature présente le rendez-vous comme un dialogue national avec les parties concernées. Il ne s’agit pas d’une audience appelée à trancher le litige par un jugement.

Le partage des compétences a des conséquences budgétaires

L’article 117 de la Constitution irakienne reconnaît le Kurdistan comme région fédérée. L’article 121 lui confie des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, sous réserve des compétences exclusives de l’État fédéral, et prévoit une part équitable des recettes nationales pour les régions et les gouvernorats. Le désaccord entre Erbil et Bagdad porte notamment sur le contrôle des recettes et leurs modalités de reversement.

Les exportations de pétrole, le contrôle des postes-frontières et les transferts budgétaires ont ravivé le différend. Les transferts intéressent directement les fonctionnaires du Kurdistan, dont les salaires ont connu des retards lors de précédents épisodes de tension. Après la réunion de Souleimaniye, le responsable de l’UPK Shallaw Kosrat Rasul a cité la transparence, le paiement des salaires et la continuité des services publics parmi les questions à régler. Aucun accord sur ces dossiers ni calendrier de versements n’a été annoncé samedi.

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