Ukraine : Zelensky redoute des frappes

Volodymyr Zelensky affirme, le 6 novembre 2026, disposer de renseignements sur de nouvelles frappes russes en préparation. Il évoque le secteur énergétique, les ponts du Dnipro et les infrastructures civiles. Le président ukrainien réclame une accélération des livraisons de missiles Patriot et annonce davantage d’équipes de réparation. Il fait aussi état d’accords sur des équipements énergétiques avec plusieurs partenaires européens. Son avertissement ne précise ni calendrier ni ampleur des attaques anticipées, et les renseignements invoqués ne sont pas publics.

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Zelensky redoute des frappes russes contre le secteur énergétique ukrainien, les ponts du Dnipro et les infrastructures civiles. Le président ukrainien a lancé cet avertissement vendredi 6 novembre 2026, dans son allocution du soir. Il affirme disposer de renseignements sur une attaque en préparation et demande aux partenaires de Kyiv d’accélérer leurs livraisons de missiles intercepteurs Patriot.

Volodymyr Zelensky indique que les forces armées et l’armée de l’air se préparent à cette menace. Il ne précise ni la date, ni l’ampleur de l’opération qu’il dit anticiper. Les renseignements évoqués ne sont pas rendus publics. Son intervention décrit donc un risque annoncé par les autorités ukrainiennes, et non une nouvelle série de frappes déjà constatée.

Zelensky redoute des frappes et réclame des intercepteurs

Le chef de l’État insiste sur l’urgence des livraisons de défense aérienne. Il appelle en particulier les États-Unis à fournir les missiles nécessaires aux batteries Patriot. Selon lui, les délais de livraison pèsent directement sur la protection des installations.

Le président annonce aussi des accords avec plusieurs partenaires pour obtenir des équipements énergétiques. Il cite l’Allemagne, l’Espagne et la Slovaquie. Ces matériels doivent servir aux réparations et à la constitution de réserves. Il ne détaille pas les quantités ni le calendrier de leur arrivée.

Davantage d’équipes pour réparer le réseau

Après des échanges avec les responsables militaires, gouvernementaux et énergétiques, Zelensky annonce une augmentation du nombre d’équipes de réparation. Les forces armées doivent également contribuer aux interventions après les attaques. Le gouvernement travaille, dit-il, à accélérer l’acheminement des équipements nécessaires.

Il décrit des attaques contre les réseaux, les transformateurs et les appareils de distribution. Selon son explication, ces dégâts peuvent provoquer des pénuries régionales même lorsque la production électrique reste suffisante. La remise en état des liaisons et des postes devient alors aussi importante que la capacité de production.

À Kyiv, les conséquences des attaques se font déjà sentir sur l’électricité, l’eau et les transports. Les coupures perturbent la vie quotidienne alors que les températures approchent de zéro. Ce contexte donne un enjeu immédiat à l’appel aux intercepteurs et aux moyens de réparation.

Le président indique enfin avoir échangé avec les pays nordiques et baltes sur les besoins ukrainiens avant l’hiver. Il annonce la poursuite des démarches diplomatiques avec les partenaires de Kyiv, tout en demandant à la population de rester prudente face au risque de missiles.

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