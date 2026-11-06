Climat : octobre 2026 bat le record mondial

Octobre 2026 établit un record mondial de chaleur pour ce mois de l’année, avec une température moyenne supérieure de 1,75 °C à la période préindustrielle. Le service climatique européen estime désormais presque certain que 2026 dépassera aussi 1,5 °C sur l’ensemble de l’année. Le bilan reste à compléter avec novembre et décembre. Le renforcement d’El Niño contribue à la chaleur océanique. Un dépassement annuel doit toutefois être distingué de l’objectif de long terme de l’accord de Paris, mesuré sur plusieurs décennies.

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Octobre 2026 établit un nouveau record mondial de chaleur pour ce mois de l’année. La température moyenne de l’air atteint 15,35 °C, selon le dernier bilan climatique européen. Elle dépasse de 1,75 °C le niveau estimé de la période préindustrielle. Ce bilan renforce la probabilité que l’ensemble de 2026 franchisse également le seuil annuel de 1,5 °C.

Les données du bilan d’octobre placent ce mois au-dessus du précédent record, établi en 2023. L’écart atteint 0,90 °C par rapport à la moyenne d’octobre sur la période 1991-2020. Août, septembre et octobre constituent désormais trois mois consécutifs au-delà de 1,5 °C par rapport à 1850-1900.

Un record mondial de chaleur, une année encore inachevée

Le modèle statistique du service climatique européen estime à plus de 99 % la probabilité d’un dépassement annuel de 1,5 °C. Il donne environ 80 % de chances à 2026 de devenir la deuxième année la plus chaude mesurée. Les 20 % restants correspondent à une année égalant ou dépassant 2024.

Cette projection utilise les données disponibles jusqu’en octobre. Elle reste distincte du bilan définitif, qui intégrera novembre et décembre.

Le seuil de Paris se mesure sur la durée

Un dépassement mensuel ou annuel de 1,5 °C n’équivaut pas, à lui seul, au franchissement durable de l’objectif de l’accord de Paris. Celui-ci concerne l’évolution de la température moyenne mondiale sur plusieurs décennies. La différence tient à la période de mesure retenue pour évaluer cet engagement.

La température d’un mois ou d’une année varie aussi sous l’effet de phénomènes naturels. El Niño et La Niña, ainsi que les éruptions volcaniques, peuvent accentuer ou atténuer temporairement les valeurs observées. Ces variations se superposent à la tendance de fond liée aux activités humaines.

L’accord de Paris prévoit de contenir le réchauffement nettement en dessous de 2 °C et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C. La lecture des relevés annuels doit donc conserver deux repères : leur niveau immédiat et leur place dans une évolution plus longue.

El Niño renforce la chaleur océanique

Les prévisions météorologiques internationales diffusées le 8 octobre annonçaient un renforcement d’El Niño. Elles portaient sur des températures exceptionnellement élevées dans le Pacifique tropical central et oriental durant le trimestre octobre-décembre. Ce phénomène influence les régimes de pluie et de température, avec des conséquences pour les écosystèmes et les activités économiques.

Le bilan mensuel européen confirme une chaleur océanique exceptionnelle. Hors des régions polaires, la température moyenne de surface de la mer atteint 20,95 °C, un record pour octobre. L’Europe connaît également son deuxième mois d’octobre le plus chaud dans la série européenne de relevés.

Les relevés de novembre et décembre permettront désormais de préciser le rang final de 2026 et l’ampleur de son écart à la période préindustrielle.

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