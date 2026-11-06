Partenariat libano-canadien : trois projets annoncés

Le Canada et le Liban ont annoncé le 6 novembre un partenariat pour la sécurité et la résilience. Trois projets portent sur la formation des forces spéciales, la réconciliation après la guerre civile et la protection des civils contre les munitions non explosées. Youssef Raji et Anita Anand ont aussi convenu d’un dialogue annuel entre hauts responsables. Les deux ministres ont abordé la transition après la réduction prévue de la FINUL. Aucun budget global ni calendrier détaillé ne figure dans leur déclaration.

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Un partenariat de sécurité libano-canadien prend forme à Ottawa. Youssef Raji et Anita Anand ont annoncé vendredi 6 novembre trois projets de coopération et un dialogue annuel entre hauts responsables. La formation de militaires, la réconciliation et la protection contre les munitions non explosées constituent les premiers volets présentés. Les deux ministres réaffirment aussi le principe du contrôle exclusif des armes par l’État libanais.

Le ministre libanais des Affaires étrangères et son homologue canadienne ont lancé ce cadre lors de leur rencontre à Ottawa. Leur déclaration commune lui donne un périmètre large : sécurité, stabilisation, aide humanitaire, gouvernance et développement. Elle place la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban parmi ses objectifs.

L’annonce donne un contenu concret à la visite. Jusqu’à présent, son programme évoquait surtout le soutien aux institutions libanaises et les échanges sur la situation régionale. Les deux gouvernements présentent désormais des projets identifiés, accompagnés d’un rendez-vous régulier pour suivre la coopération. Ils ne publient toutefois ni budget global du partenariat ni calendrier détaillé d’exécution.

Un partenariat de sécurité libano-canadien en trois volets

Le premier projet concerne les forces d’opérations spéciales de l’armée libanaise. Le Canada prévoit de soutenir des formations avancées à la reconnaissance et de renforcer les capacités des instructeurs. L’objectif annoncé consiste à améliorer la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

Le communiqué ne détaille pas les effectifs concernés, les lieux des formations ou leur durée. Il ne fait pas non plus état d’une livraison d’armes. L’engagement décrit porte sur les compétences des unités et des personnels chargés de transmettre cette formation.

Le deuxième projet vise la réconciliation et la cohésion sociale. Il doit traiter les séquelles de la guerre civile libanaise, encourager les échanges entre générations et associer les femmes et les jeunes. Ce volet relève de la consolidation de la paix, au-delà du seul renforcement des institutions militaires.

Le troisième concerne les risques explosifs dans les communautés touchées. Il doit réduire les dangers des munitions non explosées, favoriser des retours sûrs et soutenir les moyens de subsistance. Le Canada mentionne également la gestion et le stockage sécurisés des armes et des munitions.

Ces objectifs ne constituent pas un bilan de déminage déjà réalisé. Aucun nombre de localités, de bénéficiaires ou d’engins neutralisés n’accompagne l’annonce. Les documents présentés vendredi décrivent les domaines d’intervention, sans rendre compte de leur déploiement sur le terrain.

Un dialogue annuel pour suivre les engagements

Raji et Anand ont convenu d’instaurer un dialogue annuel entre hauts responsables. Ce mécanisme doit soutenir les priorités communes et identifier de nouvelles possibilités de coopération. Aucune date n’est annoncée pour sa première réunion.

Ce suivi s’inscrit dans une relation déjà marquée par plusieurs catégories d’aide. Avant la visite, Ottawa avait indiqué avoir consacré six millions de dollars canadiens aux forces armées libanaises depuis mai 2025. Ce montant appartenait à un bilan antérieur, communiqué le 4 novembre. La déclaration de vendredi ne le présente pas comme une nouvelle enveloppe affectée aux trois projets.

Il n’est donc pas possible, à ce stade, d’additionner cette somme à un budget du nouveau partenariat. Les montants propres aux projets, leurs opérateurs et leur répartition entre formation, réconciliation et protection des civils restent à préciser.

Le Sud et l’après-FINUL au cœur des discussions

Les ministres ont également abordé la situation dans le sud du Liban. Ils ont insisté sur la protection des civils, l’accès à l’aide humanitaire et la recherche d’une sécurité durable. Leur déclaration réaffirme l’importance de mettre en œuvre l’accord-cadre trilatéral.

Les échanges ont porté sur une transition coordonnée après la réduction prévue de la présence de la Force intérimaire des Nations unies au Liban. Les deux gouvernements mettent en avant la poursuite du soutien à l’armée et aux autres institutions de l’État. Ils ne présentent pas, dans ce communiqué, de dispositif appelé à remplacer la FINUL.

Le volet institutionnel accompagne ainsi les projets de sécurité. Ottawa et Beyrouth soulignent la nécessité de réformes de gouvernance pour soutenir la paix et le redressement économique. Les prochaines étapes devront préciser les moyens, les partenaires de mise en œuvre et le calendrier des trois projets annoncés.

Illustration : composition Libnanews assistée par IA à partir d’une photographie d’archives de l’armée libanaise en 2025. Elle ne représente ni la rencontre d’Ottawa ni une formation canadienne. Photo source : armée libanaise, direction de l’Orientation.

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