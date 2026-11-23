Météo-France maintient la Corse en vigilance orange pour vent violent lundi matin. Le Pas-de-Calais reste en orange pour crues, y compris sur la carte de mardi. L’Ain et le Jura sont repassés en jaune. Voici les zones exposées, les consignes à suivre et les points à vérifier avant un déplacement.

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Météo-France maintient les deux départements corses en vigilance orange pour vent violent lundi 23 novembre, selon sa carte diffusée à 6 h, heure de Paris. Dans le Pas-de-Calais, la vigilance orange concerne les crues et reste inscrite sur la carte de mardi. L’Ain et le Jura, en orange la veille pour pluie-inondation, sont repassés en jaune.

En Corse, des rafales attendues dans la matinée

La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont concernées par le vent. Le bulletin départemental publié dimanche à 10 h 04 annonçait un fort libeccio, vent de sud-ouest, lundi matin. Il situait notamment les secteurs exposés entre la Balagne et Bastia, sur les reliefs et vers Porto-Vecchio et Conca. Il envisageait des rafales de 100 à 120 km/h dans les secteurs cités et de 140 à 150 km/h sur les points les plus exposés du cap Corse. Il s’agissait de prévisions publiées la veille, pas de vitesses relevées lundi.

Le risque de vagues-submersion figure séparément en jaune pour les deux départements corses. En cas de vent violent, Météo-France recommande de limiter les déplacements, de ranger les objets que le vent peut emporter et d’éviter les promenades en forêt et sur le littoral. La carte de mardi ne maintient pas la Corse en orange au moment de la diffusion du bulletin.

Dans le Pas-de-Calais, la vigilance crues se poursuit

La vigilance du Pas-de-Calais porte sur les crues, distinctes du vent en Corse. Elle reste orange sur la carte prévue pour mardi 24 novembre. Pour connaître l’état du cours d’eau près de chez soi, il faut consulter la carte des tronçons de Vigicrues et les informations de la préfecture. En zone inondable, évitez les points bas et ne vous engagez pas sur une route recouverte d’eau, même si elle paraît peu profonde.

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