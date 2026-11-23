Bint Jbeil met en garde contre les appels non officiels au retour, les administrations ferment lundi et la région de Kyiv observe un deuil après les frappes. Au Soudan du Sud, le bilan de l’attaque du Warrap atteint au moins 24 civils tués.

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Lundi 23 novembre 2026, 8 h à Beyrouth. La municipalité de Bint Jbeil met en garde contre les appels non officiels au retour dans les villages frontaliers. Les administrations publiques sont fermées ce lundi au Liban. En Ukraine, la région de Kyiv entame une journée de deuil, après un bilan porté à dix morts à Dymer. Au Soudan du Sud, une attaque a fait au moins 24 morts parmi les civils, selon les autorités locales.

Sud-Liban : Bint Jbeil demande de ne pas suivre les appels non officiels au retour

La municipalité de Bint Jbeil a rappelé dimanche soir que le retour dans la ville et les villages frontaliers nécessite, selon elle, une décision officielle et une coordination avec les autorités compétentes. Elle avertit que des appels non officiels peuvent mettre les habitants en danger. Ce communiqué n’annonce ni autorisation de retour ni calendrier. Il ne change pas à lui seul la situation des familles déplacées.

À Debel, le ministère de l’Éducation a précisé dimanche que la visite montrée dans une vidéo diffusée pour l’Indépendance remontait à plus d’un mois et s’était déroulée sans qu’il en soit informé. Nawaf Salam a dénoncé une atteinte aux droits des enfants. Il a demandé, dans un volet distinct de sa déclaration, le maintien d’une présence internationale au Sud après la fin du mandat de la FINUL. Aucun dispositif de remplacement n’a été annoncé.

Les administrations ferment lundi ; une réunion parlementaire est prévue mercredi

Les administrations, établissements publics et municipalités sont fermés ce lundi 23 novembre. La présidence du Conseil a fixé cette fermeture dans une note du 5 novembre, l’anniversaire de l’Indépendance étant tombé un dimanche. Le texte vise ces services publics et ne permet pas de conclure à une fermeture générale des commerces.

Mercredi, une sous-commission parlementaire doit reprendre l’examen du projet autorisant un accord de prêt avec la Banque mondiale pour accélérer la transformation numérique du Liban. La réunion est inscrite à 9 h 30 à l’ordre du jour du Parlement. Il s’agit de poursuivre l’examen du projet, non d’un vote acquis ou de l’annonce d’un décaissement.

Ukraine : dix morts à Dymer, les recherches se poursuivent

Le bilan de la frappe de dimanche contre un immeuble d’habitation à Dymer est monté à dix morts, a indiqué lundi le chef de l’administration régionale de Kyiv. Les secours ont retrouvé le corps d’une femme et poursuivent les recherches. Plus tôt, une autre femme, âgée de 79 ans, avait été sortie vivante des décombres et hospitalisée. Les secours avaient également sauvé un enfant.

À Vychneve, le président Volodymyr Zelensky a annoncé trois morts et treize blessés à la suite d’une autre frappe. Ce bilan est distinct de celui de Dymer. Le deuil décrété pour lundi concerne la région de Kyiv, dont l’administration est distincte de celle de la capitale.

Soudan du Sud : au moins 24 civils tués dans le Warrap

Le commissaire intérimaire de Tonj-Est, Machuei Bith, a annoncé qu’au moins 24 civils, dont sept enfants, avaient été tués entre samedi soir et dimanche lors d’une attaque à Bol Bol Boma, dans l’État du Warrap. Son premier bilan faisait état de quinze morts. L’attribution de l’attaque à des combattants du SPLA-IO, avancée par le commissaire, n’a pas été confirmée indépendamment. La mission de l’ONU au Soudan du Sud avait appelé le 10 novembre à protéger les civils ; cette déclaration antérieure ne constitue pas un bilan de l’attaque.

En Ituri, l’OMS demande que les soins restent possibles malgré les combats

En République démocratique du Congo, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué dimanche que des combats en Ituri perturbaient les soins et la réponse à l’épidémie d’Ebola. Il a appelé à protéger patients et soignants. Son message ne confirmait ni une évacuation ni la reprise complète de l’activité. Dans un point distinct publié le 20 novembre, l’OMS comptait 11 613 cas confirmés et 5 678 décès liés à l’épidémie en RDC au 17 novembre. Ce ne sont pas des victimes des combats.

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