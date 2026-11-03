Volley-ball : l’IML Fanar gagne son tournoi féminin

L’IML Fanar a remporté le tournoi amical féminin organisé pour le premier anniversaire de sa salle couverte. Quatre équipes de joueuses nées en 2015 y ont participé : Fanar, Adab Wal Riyada Kfarchima, Sportville et Eagles. Invaincu lors de la première phase, le club hôte a battu Kfarchima en finale, deux sets à zéro (25-6, 25-8). La Fédération libanaise de volley-ball a supervisé cette compétition, en présence de son président, Wadih Khalife. Le club annonce d’autres tournois féminins et de jeunes.

11

Lire l'article Stop

L’IML Fanar a remporté son tournoi de volley-ball féminin, organisé pour le premier anniversaire de sa salle couverte. Réservée aux joueuses nées en 2015, cette compétition amicale a réuni quatre équipes. Le club organisateur a battu Adab Wal Riyada Kfarchima en finale, deux sets à zéro (25-6, 25-8).

L’IML Fanar, Adab Wal Riyada Kfarchima, Sportville et Eagles ont participé à ce rendez-vous. La Fédération libanaise de volley-ball a supervisé le tournoi, en présence de son président, Wadih Khalife. La formule prévoyait une première phase où chaque équipe affrontait les trois autres. Les deux premières disputaient ensuite la finale.

Un tournoi de volley-ball féminin sans faute pour Fanar

L’IML Fanar a gagné ses trois rencontres de la première phase sans concéder de set. Les joueuses ont d’abord dominé Eagles (25-9, 25-6), puis Kfarchima (25-16, 25-18). Elles ont ensuite battu Sportville (25-22, 25-16).

Kfarchima a obtenu sa place en finale grâce à deux victoires. L’équipe a battu Sportville (25-17, 25-16), puis Eagles (25-19, 25-18). Dans l’autre rencontre, Eagles a pris le dessus sur Sportville, également en deux sets (25-16, 25-13).

La finale a de nouveau opposé Fanar à Kfarchima. Le club hôte a cette fois imposé des écarts plus nets, avec deux manches remportées 25-6 et 25-8. L’IML Fanar a ainsi terminé le tournoi avec quatre victoires en quatre matchs, sans perdre un set.

D’autres compétitions prévues dans la salle

Mazen Chaabane a assuré l’arbitrage. L’entraîneur Imad Salim a supervisé l’organisation sportive avec Emily Salim.

Le club annonce d’autres tournois féminins et de jeunes dans sa salle couverte. Il prépare également ses équipes pour la deuxième division féminine et la cinquième division masculine.

Source : Communiqué transmis par Jalal Beainou, reçu le 3 novembre 2026. Pièce jointe : IML(FANAR)(VOLLEYBALL).docx.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews