Hébron : le retour dans des maisons endommagées

À Hébron, des familles retrouvent des logements endommagés après le retrait israélien de plusieurs quartiers. Écoles et activités reprennent partiellement, tandis que des restrictions subsistent. Les dégâts restent à évaluer. Le recours engagé par la municipalité et des habitants a connu une nouvelle étape après la levée des évacuations imposées.

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À Hébron, le retour des familles dans plusieurs quartiers a commencé le 2 novembre après la fin de l’opération militaire israélienne engagée le 23 octobre. Des habitants retrouvent des logements endommagés et des rues encombrées de gravats. Le retrait permet de rentrer, mais ouvre une phase de remise en état et d’évaluation des dégâts après le déplacement de plusieurs milliers de personnes. La reprise des services reste inégale.

Hébron : rentrer dans des logements endommagés

Tamara Obeid a découvert des meubles brisés et les affaires de ses enfants dispersées au sol. Dans son témoignage à Reuters, elle décrit une entrée violente de soldats dans sa maison et le menottage de son mari.

Un responsable militaire israélien, s’exprimant anonymement auprès de Reuters, a confirmé le retrait le 2 novembre. Il affirme que les soldats ont fouillé plusieurs sites, interrogé des suspects et saisi quatre armes ainsi que du matériel militaire. L’opération avait suivi une attaque qui a tué deux soldats israéliens à un point de contrôle. Les deux assaillants palestiniens ont également été tués.

Les services essentiels ont été désorganisés

Les restrictions ont touché des habitants bien au-delà des maisons évacuées. L’OCHA rapporte que 691 établissements scolaires du gouvernorat, accueillant plus de 251 000 élèves, sont passés à l’enseignement à distance les 25 et 26 octobre. Onze écoles, fréquentées par environ 4 700 élèves, se trouvent dans les quartiers directement touchés ou à proximité.

L’accès aux soins a également été réduit. Au 27 octobre, un partenaire sanitaire ne pouvait plus atteindre 15 de ses 29 lieux d’intervention. Un autre avait suspendu ses cliniques mobiles dans quatre localités. Ces constats décrivent la période de l’opération, sans établir que toutes les activités avaient repris au lendemain du retrait.

Le maire Youssef al-Jaabari a toutefois indiqué le 2 novembre à Arab News que des élèves avaient retrouvé leurs classes et que les activités universitaires et industrielles reprenaient. Il précisait que des restrictions de circulation subsistaient aux entrées de la ville.

L’UNICEF souligne la vulnérabilité des familles déplacées, notamment des nourrissons, des femmes enceintes et des personnes souffrant de maladies chroniques. La municipalité et le gouvernorat ont mis en place un portail d’enregistrement des ménages pour organiser l’assistance. Une partie importante des familles avait trouvé refuge auprès de proches.

Un recours déposé pour les habitants

Le 29 octobre, l’organisation Adalah a saisi la Cour suprême israélienne au nom de la municipalité d’Hébron et de sept habitants d’Ein Deir Baha et d’Al-Jaldeh. Elle demandait l’arrêt des évacuations, des démolitions et des restrictions de circulation, ainsi qu’un passage sûr pour les secours et les services municipaux.

Les requérants dénoncent une punition collective et contestent la justification militaire des déplacements. Cette qualification est celle de leur recours. Selon le Jerusalem Post, l’État a indiqué à la Cour le 2 novembre que l’interdiction de retour n’était plus justifiée et a demandé le rejet du recours, qu’il jugeait devenu sans objet. Ce compte rendu ne permet pas d’affirmer que le retour aurait été ordonné par la Cour.

Pour les familles, l’accès retrouvé à leur quartier ouvre désormais une autre étape : remettre les logements en état, faire évaluer les dégâts et poursuivre la reprise des services. Les sources disponibles ne donnent pas de décompte consolidé des logements encore inhabitables après le retour des familles.

Sources

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