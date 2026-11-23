Paola Egonu a inscrit 33 points face à Conegliano le 22 novembre et atteint 6 101 points en Serie A1 féminine. La capitaine de Milan dépasse Carmen Țurlea, dont le record était de 6 088. Conegliano remporte néanmoins le match devant 12 925 spectateurs, selon le club milanais, à Assago.

8

Lire l'article Stop

Paola Egonu est devenue dimanche 22 novembre la meilleure marqueuse de la Serie A1 féminine, le championnat italien de première division. Avec 33 points face à Conegliano, la capitaine de Milan a porté son total à 6 101, au-delà des 6 088 de Carmen Țurlea. L’ancienne détentrice du record assistait au match à Assago.

Le 21e point du match fait tomber le record

Le club milanais avait annoncé un total de 6 068 points avant le rendez-vous. Il en fallait donc vingt et un à Egonu pour dépasser Țurlea. Le cap a été franchi dans la troisième manche, devant un public qui s’est levé pour saluer la joueuse. C’est un classement individuel de carrière dans le championnat italien, pas un total en sélection ou en Ligue des champions. Le record est distinct des points attribués aux clubs au classement de la saison.

La ligue situe ce parcours à travers quatre clubs italiens : Club Italia, Novare, Conegliano et Milan. Elle rappelle un autre repère : en avril 2021, sous le maillot de Conegliano, Egonu avait inscrit 47 points contre Novare lors d’un match de phase finale. En sélection, l’Italienne a remporté le titre olympique à Paris en 2024.

Conegliano gagne devant 12 925 spectateurs

Le record individuel n’a pas changé l’issue du match. Conegliano a remporté la rencontre en quatre manches (25-21, 14-25, 25-23, 28-26), infligeant à Milan sa première défaite de la saison en championnat. La Suédoise Isabelle Haak, auteure de 29 points pour Conegliano, a été désignée joueuse du match.

Le Vero Volley Milano a annoncé 12 925 spectateurs à l’Unipol Forum. Le club présente ce chiffre comme un record d’affluence pour un match de volley féminin de clubs en Italie.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews