La décision 956/1 du 9 novembre 2026 prolonge jusqu’au 30 décembre inclus la réduction de certaines pénalités liées à l’impôt sur les salaires au Liban. Les règles de septembre sont maintenues : périmètre des titres d’auto-imposition, taux différenciés, paiement dans le délai et exceptions. Le principal de l’impôt reste dû.

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La décision 956/1, signée le 9 novembre 2026 par le ministre des Finances Yassine Jaber, prolonge jusqu’au 30 décembre 2026 inclus le dispositif de réduction des pénalités liées à l’impôt sur les traitements et salaires. Elle reconduit les règles de la décision 835/1 du 18 septembre 2026. Il s’agit d’un délai pour bénéficier de réductions de pénalités, et non d’une baisse de l’impôt lui-même.

La prolongation est motivée par les conditions de sécurité, les attaques israéliennes sur le territoire libanais et les difficultés économiques du pays. Elle accorde un délai supplémentaire aux contribuables concernés pour régler leur situation selon les conditions du dispositif existant.

La décision de septembre fixait initialement son terme au 31 octobre 2026. Le nouveau délai porte donc sur la possibilité de bénéficier des réductions. Il ne constitue pas une modification générale des échéances ordinaires de déclaration et de paiement de tous les impôts.

Impôt sur les salaires : les pénalités concernées

Le dispositif vise les pénalités d’assiette et de recouvrement relatives à l’impôt sur les traitements et salaires. Les titres d’auto-imposition concernés doivent avoir été émis à partir du 16 novembre 2022. Cette date renvoie aux documents d’imposition, pas simplement à l’année durant laquelle un salaire a été versé.

Le texte de base distingue trois catégories. Les pénalités proportionnelles d’assiette bénéficient d’une réduction de 50 %. Les pénalités forfaitaires sont réduites de 60 %. Les pénalités pour retard de paiement, dites de recouvrement, sont réduites de 75 %.

Ces pourcentages s’appliquent aux pénalités admissibles. Ils ne réduisent ni le salaire imposable ni, en tant que tels, le principal de l’impôt dû. La décision ne crée pas non plus une exonération générale de toutes les sanctions fiscales.

Le règlement dans le délai reste la règle

La règle générale lie le bénéfice de la réduction au paiement de l’impôt dû et des pénalités réduites dans le délai applicable. Le contribuable perd le bénéfice de la régularisation s’il ne remplit pas cette condition. La décision de prolongation maintient le cadre de septembre, qui prévoit également des exceptions précisément délimitées.

Le texte de septembre prévoit notamment une disposition particulière lorsque l’impôt fait l’objet d’un recouvrement forcé. Dans ce cas, son article 10 autorise l’administration à accorder les réductions sans subordonner cet avantage au paiement préalable du principal. Cette exception relève du cadre fixé par l’administration fiscale.

D’autres exclusions limitent le champ du dispositif. Les pénalités inférieures à 200 000 livres libanaises ne sont pas couvertes. Pour les prélèvements établis et recouvrés en devises, le texte mentionne également les pénalités inférieures à trois dollars ou trois euros. Les pénalités relevant de dispositions particulières de régularisation conservent leur propre régime.

Les remises importantes nécessitent un accord distinct

La décision de base soumet certaines réductions importantes à l’accord du Conseil des ministres. Le seuil porte sur le montant de la réduction : plus de 60 milliards de livres pour les prélèvements recouvrés en livres, ou 667 000 dollars, ou leur équivalent en autre devise, pour ceux recouvrés en devises.

Le texte prévoit un calcul par période fiscale et par infraction. Il demande aussi de prendre ensemble les réductions des pénalités d’assiette et de recouvrement concernées. Ces règles empêchent de traiter le pourcentage annoncé comme une remise automatiquement applicable à tout dossier, quel que soit son montant.

Les pénalités déjà réglées ne donnent pas lieu à un remboursement du seul fait de la réduction. L’article 11 réserve notamment les erreurs matérielles, dont les doubles paiements, et les suites d’un recours légal. Le dispositif concerne donc avant tout le règlement des situations encore ouvertes, dans son champ propre.

Une mesure ciblée, pas un report général des impôts

La décision du 9 novembre prolonge l’application d’un texte identifié. Elle ne remplace pas les règles ordinaires de déclaration des salaires et ne dispense pas les employeurs de leurs obligations fiscales. Une situation ne peut être considérée comme admissible sur le seul fondement de l’existence d’un retard : la nature de la pénalité, le titre d’imposition et les conditions du règlement doivent correspondre au dispositif.

Le texte signé indique que la prolongation s’applique à compter de son émission et prévoit sa publication au Journal officiel ainsi que sur le site du ministère. Son échéance est le 30 décembre 2026 inclus. Cette date concerne le mécanisme de réduction visé par la décision 835/1 ; elle ne permet pas d’étendre automatiquement le même traitement à la TVA ou à un autre impôt.

La lecture pratique consiste donc à distinguer trois montants : le principal de l’impôt, la pénalité avant réduction et la somme effectivement due après application du taux admissible. La prolongation offre un temps supplémentaire pour régulariser les dossiers couverts. Elle n’efface pas le principal et ne garantit pas une réduction identique pour toutes les sanctions.

Ministère libanais des Finances, photographie d’archives. Date de prise de vue non établie. Crédit photo : Libnanews.com. Photographie d’archives non modifiée.

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