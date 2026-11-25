À Schiltigheim, l’équipe d’un ESAT prépare le zaatar de Levanthym, d’après la recette familiale de Sarah Kanj. En présentant ce travail collectif sans effacer ses racines libanaises, France 3 Alsace offre un contraste avec celui de France 3 Provence-Alpes qui avait présenté le hommos comme de la street food israélienne.

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Le sésame est torréfié à Schiltigheim. La recette, elle, vient de la grand-mère libanaise de Sarah Kanj. Dans « L’Alsace insolite », France 3 Alsace suit la fabrication de ce mélange levantin par l’équipe de l’ESAT de Schiltigheim. Le reportage montre les gestes de l’atelier : on y voit l’équipe préparer le mélange, remplir les bocaux et les étiqueter. Interrogée à l’écran sur l’origine du zaatar, Sarah Kanj répond qu’il vient du Levant et précise que chaque pays a son mélange. Celui de Levanthym est celui qu’elle mangeait enfant. Dans l’entretien écrit qui accompagne la vidéo, elle situe l’origine de cette recette familiale à Kfar Remman, au Sud-Liban. Quelques semaines après la controverse sur le hommos présenté par France 3 Provence-Alpes comme de la « street food israélienne », cette distinction mérite d’être relevée.

De Kfar Remman à la pépinière de Hautepierre

Sarah Kanj raconte que sa grand-mère lui remettait des sachets lorsqu’elle lui rendait visite. Elle en gardait sur elle et en offrait à ses proches. Devenue ingénieure en télécommunications, elle s’est installée en Alsace pour son travail. Quand elle a décidé d’y produire le mélange plutôt que de l’importer, elle a été accompagnée par la pépinière d’entreprises du quartier de Hautepierre, à Strasbourg. C’est par ce programme qu’elle dit avoir rencontré l’équipe de l’ESAT de Schiltigheim.

Du thym et du sumac libanais, un mélange préparé à Schiltigheim

Pour lancer Levanthym, Sarah Kanj a repris une recette familiale. Dans cette version, le thym sauvage et le sumac viennent du Liban, tandis que le sésame est torréfié sur place. L’huile d’olive et le sel complètent le mélange. Sarah Kanj indique que les autres ingrédients et les bocaux proviennent de France. Le lieu de fabrication ne dit donc pas à lui seul d’où viennent les ingrédients. Le produit est préparé, mis en pots et expédié depuis l’ESAT Anne-Claire Staubes, à Schiltigheim, commune voisine de Strasbourg. C’est le travail de cette équipe que le reportage met en lumière.

Géré par Apedi Alsace, l’établissement propose des activités de restauration, de nettoyage industriel et de conditionnement avec un accompagnement adapté. Pour Levanthym, les travailleurs n’interviennent pas seulement sur l’emballage : ils torréfient le sésame sur place, dosent les ingrédients, puis remplissent et ferment les bocaux. Le reportage montre notamment la mise en pot d’une portion de 100 grammes. La directrice, Anne-Françoise Munch, indique qu’une dizaine de personnes sont formées à ces opérations. L’équipe encadrante veille à l’hygiène et au contrôle qualité. La distinction entre l’origine de la recette et le lieu de production rend leur rôle plus visible. Elle permet de dire ce qui vient du Liban et ce qui est fait à Schiltigheim, sans attribuer à l’un le travail de l’autre.

Ce que France 3 Provence-Alpes avait mal raconté sur le hommos

Dans le reportage de France 3 Provence-Alpes que Libnanews avait examiné, le hommos bassar, une préparation de pois chiches garnie de viande, était présenté sur Instagram comme de la « street food israélienne ». La publication parlait aussi d’une « spécialité du Moyen-Orient ». C’était une erreur de présentation : l’étiquette israélienne était précise, mais la formule régionale, beaucoup plus vague, ne nommait aucune des traditions arabes qui ont transmis ce plat. Le hommos est bien consommé en Israël aujourd’hui. Cela ne fait pas de son adoption une origine. Au Liban, en Palestine et en Syrie notamment, il appartient à des répertoires culinaires dont l’histoire précède la création de l’État d’Israël.

Le reportage alsacien ne constitue ni une correction ni une réponse officielle de France 3 à la polémique. Il montre, en revanche, comment l’éviter : le lieu où un produit est préparé ou servi ne dispense pas de nommer la tradition dont il est issu. Dans le cas de Levanthym, la filiation libanaise est précise, puisqu’il s’agit de la recette d’une famille, au sein d’un patrimoine levantin plus large.

Ce que l’Unesco a inscrit : la man’ouché, pas le bocal

Au Liban, le zaatar est notamment la garniture de la man’ouché, le pain plat que l’on mange au petit-déjeuner. En 2023, l’Unesco a inscrit la man’ouché comme pratique culinaire emblématique du Liban. La fiche décrit une garniture de thym, de sumac, de sésame grillé, de sel et d’huile d’olive. Cette inscription reconnaît les gestes et la transmission qui entourent le pain ; elle n’attribue pas au Liban l’exclusivité de tous les mélanges de zaatar du Levant.

À Schiltigheim, le bocal permet justement de nommer les deux savoir-faire. La recette est libanaise ; ceux qui la préparent aujourd’hui travaillent en Alsace.

Photo d’illustration : mélange de zaatar photographié en 2020, sans lien avec la production de Levanthym. Fshadid / Wikimedia Commons, recadrage et titrage Libnanews sous licence CC BY-SA 4.0.

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