Zahrani : les déplacés reconstruisent un quotidien

Sur le littoral du Zahrani, l’attente du retour a pris la forme de nouvelles adresses, de commerces rouverts et de trajets quotidiens à réorganiser. Environ 10 000 personnes déplacées vivent dans 18 localités de cette région du Sud, selon les estimations locales rapportées début novembre. Elles se sont rapprochées de leurs villages sans pouvoir nécessairement y rentrer. Le déplacement ne se résume plus à trouver un toit pour quelques jours. À mesure qu’il se prolonge, les familles cherchent un revenu, les communes ajustent leurs services et les liens avec les lieux d’origine se reconstruisent à distance. L’installation reste vécue comme provisoire, même lorsqu’elle demande des décisions qui engagent durablement le quotidien.

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Sur le littoral du Zahrani, l’attente du retour a pris la forme de nouvelles adresses, de commerces rouverts et de trajets quotidiens à réorganiser. Environ 10 000 personnes déplacées vivent dans 18 localités de cette région du Sud, selon les estimations locales rapportées début novembre. Elles se sont rapprochées de leurs villages sans pouvoir nécessairement y rentrer.

Le déplacement ne se résume plus à trouver un toit pour quelques jours. À mesure qu’il se prolonge, les familles cherchent un revenu, les communes ajustent leurs services et les liens avec les lieux d’origine se reconstruisent à distance. L’installation reste vécue comme provisoire, même lorsqu’elle demande des décisions qui engagent durablement le quotidien.

Le littoral du Zahrani attire les familles déplacées

La proximité de l’autoroute côtière, les relations familiales et des loyers relativement moins élevés que dans les villes et leurs banlieues expliquent une partie de cette concentration. Certains ménages ont quitté un premier lieu d’accueil plus éloigné pour se rapprocher du Sud. Ils ne reviennent pas pour autant dans leur propre maison.

À Sarafand, le conseil municipal recense environ 800 familles déplacées, soit 3 600 personnes. Ce décompte local ne s’ajoute pas mécaniquement aux 10 000 personnes estimées dans la région : Sarafand appartient précisément à cet ensemble. Les effectifs décrivent une situation rapportée au début de novembre, susceptible d’évoluer avec de nouveaux déplacements.

Le maire Ali Haïdar Khalifeh souligne le rôle des services, des commerces et de la situation côtière dans l’accueil. La commune dispose aussi d’une expérience ancienne de l’hébergement de familles venues des villages frontaliers. Les liens créés lors des précédentes guerres facilitent parfois la recherche d’un logement, sans suffire à résoudre les besoins actuels.

Les loyers et l’emploi pèsent sur les communes

L’arrivée de familles supplémentaires accroît la demande de logements. Les responsables locaux décrivent des difficultés à trouver des appartements disponibles et cherchent à contenir les loyers. La municipalité de Sarafand a également demandé que les personnes déplacées soient prises en considération dans l’accès aux possibilités d’emploi.

À l’échelle de l’union des municipalités du littoral du Zahrani, son président Ali Matar évoque la coopération avec les associations et les organisations humanitaires. Les interventions concernent l’aide aux centres d’hébergement, les démarches auprès des communes et la recherche de solutions lorsque l’accueil se prolonge.

Environ 800 personnes demeurent dans trois centres d’hébergement de la zone, selon le même état des lieux. Ce nombre correspond à une forme d’accueil particulière, pas à la totalité des déplacés. Une grande partie des familles vivent dans des logements loués ou sont hébergées par des proches. Additionner ces chiffres sans connaître les recoupements fausserait l’évaluation des besoins.

Rouvrir un commerce sans effacer le village perdu

À Sarafand, Mohammad al-Sayyed et son fils ont choisi de reprendre une activité après la perte de leur maison et de leur source de revenu. Ils ont ouvert un magasin de chaussures sur l’axe reliant Sarafand à Aaqbiyeh. L’enseigne reprend le nom de leur commerce de Bint Jbeil, auquel ils ont ajouté celui de la ville.

Le geste permet d’identifier un savoir-faire et une activité antérieure. Il conserve aussi une référence au lieu quitté. À Erzaï, une enseigne de falafels porte le nom d’Aïta el-Chaab. Dans ces exemples, la reprise économique s’accompagne d’une manière de garder le village visible dans l’espace d’accueil.

Ces ouvertures ne prouvent pas que les pertes sont compensées. Un nouveau magasin doit trouver sa clientèle et couvrir ses charges dans une situation encore instable. Elles montrent plutôt des tentatives pour sortir de la seule dépendance à l’aide, sans disposer d’une certitude sur la durée du déplacement.

Neuf logements et une bibliothèque détruite

Le parcours de Tarek Mezraani révèle une autre dimension de cet exil intérieur. Originaire de Houla, il raconte avoir changé neuf fois de logement en trois ans, entre plusieurs villes et villages. Son installation à Zrariyé le ramène dans une localité où il avait enseigné, mais cette fois comme personne déplacée.

Il décrit la destruction de sa bibliothèque de 5 000 livres et du patrimoine qu’il avait réuni autour de l’histoire rurale de Houla. Les photographies et les documents conservés dans ses archives demeurent parmi les traces de ce travail. La perte concerne donc autant un espace de vie qu’un ensemble de repères culturels et personnels.

La familiarité de Zrariyé et les relations qu’il y retrouve rendent cette étape différente des précédentes. Elles ne mettent pas fin à l’attente du retour. Sur le littoral du Zahrani, les initiatives des familles et des communes organisent une vie possible loin des villages d’origine, sans transformer leur absence en choix définitif.

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