Le salon 10Xict se tient du 26 au 28 novembre, de 16 h à 22 h, au Beirut Hall à Horsh Tabet. Horaires, programme et inscription.

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Le salon 10Xict ouvre jeudi 26 novembre au Beirut Hall, à Horsh Tabet, dans la commune de Sin el-Fil. Exposition et conférences se poursuivent jusqu’au samedi 28 novembre, de 16 h à 22 h chaque jour. Le programme donne une place à l’intelligence artificielle dans les services publics, aux télécommunications et aux paiements numériques.

Trois rendez-vous à repérer

Jeudi 26 novembre à 19 h : une table ronde sur les usages de l’IA dans le secteur public. À 20 h, la discussion porte sur la transformation numérique au Liban.

une table ronde sur les usages de l’IA dans le secteur public. À 20 h, la discussion porte sur la transformation numérique au Liban. Vendredi 27 novembre à 17 h : présentation annoncée du projet d’inspection électronique du ministère du Travail. La table ronde sur les télécommunications débute à 17 h 45.

présentation annoncée du projet d’inspection électronique du ministère du Travail. La table ronde sur les télécommunications débute à 17 h 45. Samedi 28 novembre à 17 h : discussion sur les portefeuilles et les paiements numériques. À 19 h, une table ronde est consacrée à l’IA dans l’économie libanaise.

Informations pratiques

Quand : du 26 au 28 novembre 2026, de 16 h à 22 h, heure du Liban.

Où : Beirut Hall, Horsh Tabet, Sin el-Fil, dans le Grand Beyrouth.

Accès : inscription des visiteurs. Programme complet de l’organisateur (PDF).

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