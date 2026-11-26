HALO Trust a recensé 98 civils tués ou blessés en octobre par des mines ou d’autres engins explosifs au Yémen, plus de cinq fois sa moyenne mensuelle de 2026.

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Au Yémen, l’organisation de déminage HALO Trust a recensé 98 civils tués ou blessés par des mines ou d’autres engins explosifs en octobre 2026. Ce bilan, publié le 25 novembre, dépasse de plus de cinq fois la moyenne mensuelle enregistrée par l’organisation cette année. Il ne s’agit pas d’un bilan exhaustif : l’ONG estime que le nombre réel de victimes est plus élevé.

Deux incidents impliquant des véhicules ont fait à eux seuls 34 victimes civiles, morts et blessés confondus, d’après HALO. L’organisation a relevé l’augmentation dans sept gouvernorats, dont Taëz, Hodeïda et Chabwa. Elle ne donne pas de ventilation entre morts et blessés pour l’ensemble des 98 cas recensés.

Le danger s’ajoute aux déplacements forcés

Les familles qui fuient les combats empruntent parfois des routes qu’elles ne connaissent pas. Les mines et les restes explosifs les exposent à un danger supplémentaire, même loin des combats immédiats. Dans la ville de Taëz, les équipes de HALO signalent aussi des difficultés croissantes d’approvisionnement en eau potable, en carburant et en nourriture, alors que les combats coupent d’importants axes de circulation.

Lundi 23 novembre, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU a indiqué que plus de 360 000 personnes avaient dû quitter leur domicile au Yémen depuis le début d’août, d’après l’Organisation internationale pour les migrations. Le gouvernorat de Taëz accueillait le plus grand nombre de déplacés. Ce chiffre porte sur les personnes ayant fui depuis août, pas sur l’ensemble des déplacés par la guerre au Yémen.

Des ONG demandent que les civils puissent circuler

Dans un appel commun publié mardi, 32 ONG, parmi lesquelles Save the Children et le Conseil norvégien pour les réfugiés, ont demandé aux parties de protéger les civils et de leur permettre de se déplacer en sécurité. Les signataires ont également réclamé que les secours puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. À Taëz, les équipes de déminage de HALO témoignent elles-mêmes de difficultés à circuler et à rejoindre leurs proches.

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