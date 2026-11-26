Les Kataëb demandent au gouvernement de saisir le Conseil de justice du dossier de l’appareil militaire et sécuritaire du Hezbollah. Seul un décret du Conseil des ministres pourrait engager ce renvoi.

Lire l'article Stop

Le bureau politique des Kataëb a renouvelé, mercredi 25 novembre, sa demande de renvoyer au Conseil de justice le dossier de l’appareil militaire et sécuritaire du Hezbollah. Cette demande s’adresse au gouvernement : elle ne saisit pas la juridiction et ne change pas, à elle seule, le cours de l’enquête militaire de Bécharré.

Dans son communiqué, le parti invoque la responsabilité de ceux qui, selon lui, ont entraîné le Liban dans la guerre sans l’accord de l’État. Il lie sa demande à l’application des décisions gouvernementales visant à réserver les armes et la décision militaire à l’État. Il s’agit de la position du bureau politique, pas de conclusions judiciaires. Les Kataëb réclamaient déjà un renvoi de ce type le 3 novembre.

Le gouvernement peut saisir la juridiction, pas trancher le fond

Selon l’article 355 du Code de procédure pénale, la saisine du Conseil de justice suppose un décret pris en Conseil des ministres. Cette juridiction pénale spéciale connaît notamment d’infractions contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. Une demande politique, même formulée par un parti représenté au Parlement, ne vaut ni décret ni acte d’accusation.

Si un dossier est effectivement renvoyé, un juge d’instruction judiciaire examine les faits et décide s’il y a des éléments suffisants pour renvoyer les personnes visées devant le Conseil. Le procureur général près la Cour de cassation ou l’un de ses substituts y représente le ministère public. Le renvoi décide du cadre de la procédure ; les magistrats restent chargés d’établir les responsabilités individuelles.

Le dossier de Bécharré suit un autre circuit

Les actes signalés le 25 novembre dans l’affaire de Bécharré et de Batroun relèvent de la justice militaire. Ils concernent cinq hommes déjà détenus et trois autres personnes recherchées. Le communiqué des Kataëb n’établit ni un transfert de ce dossier ni un lien judiciaire entre toutes les affaires d’armes évoquées dans le débat public. Aucun décret de renvoi répondant à cette demande n’a été retrouvé dans les documents publics examinés avant cette parution.

Illustration : le Grand Sérail à Beyrouth en août 2017, photographie d’archives de Pjposullivan1 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews