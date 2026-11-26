L’évaluation portera sur les infrastructures, l’informatique et les effectifs. Elle ne change pas les tarifs et n’installe pas de nouvelles procédures.

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Le ministre des Finances Yassine Jaber a donné son accord à une évaluation des besoins des douanes lors d’une mission d’assistance technique du Fonds monétaire international à Beyrouth. L’examen annoncé le 24 novembre doit porter sur les infrastructures, les systèmes informatiques et le personnel. Il ne fixe ni changement des droits de douane, ni date d’entrée en vigueur de nouvelles procédures.

Évaluer tout le circuit, du dossier à la mainlevée

Les trois volets de l’évaluation répondent à des problèmes distincts. Les équipements permettent de réaliser un contrôle physique. Les logiciels déterminent quelles informations sont disponibles quand une déclaration est instruite. Le recrutement et la formation conditionnent la capacité de l’administration à faire fonctionner ces dispositifs et à contrôler ses décisions. Financer un équipement ne règle donc pas à lui seul l’organisation des contrôles ou le traitement des dossiers incomplets.

Pour les importateurs, une mesure utile serait le délai entre la déclaration et la mainlevée, ventilé selon le point d’entrée et le type de contrôle. Ce délai doit être séparé du temps mis par le transporteur, le terminal ou l’importateur à fournir les documents. Pour le Trésor, l’indicateur pertinent n’est pas seulement la recette brute : elle varie selon le volume et la valeur des importations, les taux applicables et les exonérations. Le recouvrement à législation comparable, la part des dossiers rectifiés et les délais de recours permettraient de mieux apprécier les effets administratifs.

Deux projets informatiques, pas un nouveau tarif

En parallèle de la mission du FMI, le ministère suit avec la Banque mondiale le projet de gestion des finances publiques P181155. Les pièces du projet distinguent un système intégré d’administration fiscale, destiné à remplacer les outils fiscaux existants, et un système de gestion financière couvrant notamment le budget, la trésorerie et la comptabilité. La mise en relation de ces systèmes avec les données douanières est un chantier d’interopérabilité. Elle n’a pas pour effet de modifier à elle seule un taux d’imposition ni les recours ouverts aux usagers.

La Banque mondiale a approuvé en 2024 une enveloppe de 34 millions de dollars pour l’ensemble du projet de gestion des finances publiques, qui dépasse largement le dossier douanier. Le plan d’achat comporte des démarches distinctes pour les deux systèmes. Un appel à manifestation d’intérêt pour des consultants n’est ni l’attribution du marché d’installation ni une preuve que le logiciel est en service.

Le rapport de gouvernance du FMI publié en avril 2026 recommande déjà au Liban de rendre compte des performances de l’administration fiscale et d’adapter les règles d’éthique des services fiscaux et douaniers. Pour la nouvelle évaluation, les premiers éléments vérifiables seront le périmètre de la mission, ses recommandations et les mesures que le ministère décidera de financer. L’annonce ne chiffre pas les délais actuels de dédouanement et n’établit pas de gain attendu de recettes.

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