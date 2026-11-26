Les Forces de sécurité intérieure ont annoncé jeudi la mise sous scellés de 25 boucheries sans licence après une inspection mardi au marché de Sabra.

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Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé jeudi 26 novembre avoir placé sous scellés 25 boucheries du marché de Sabra, à Beyrouth. Les inspecteurs ont constaté que ces commerces n’avaient pas de licence. L’opération a eu lieu mardi 24 novembre, sur instruction du parquet près la Cour de cassation.

La police judiciaire a mené le contrôle avec des spécialistes des ministères de la Santé, de l’Agriculture et de l’Économie. La mission visait l’ensemble des boucheries du marché. Les FSI attribuent les 25 mises sous scellés à l’absence d’autorisation. Elles ne donnent ni le nombre total d’établissements inspectés, ni de résultats d’analyses sur la viande, ni de liste des commerces sanctionnés.

La route rouverte après le rassemblement

Au départ des agents, des personnes se sont rassemblées et certaines ont brûlé des pneus pour tenter de bloquer leur sortie, selon le communiqué des FSI. Les agents ont dispersé le rassemblement et rouvert la route. Le communiqué ne fait état d’aucune arrestation liée à cet épisode.

Une opération distincte de la fermeture annoncée par le syndicat

La pose de scellés à Sabra ne relève pas de l’appel du syndicat des bouchers et des marchands de bétail, annoncé mercredi et visant des abattoirs et des exploitations d’élevage. À Sabra, les FSI sont intervenues sur instruction du parquet et dans des commerces de détail. Le syndicat, lui, n’avait indiqué ni la date de début de la fermeture annoncée ni les établissements qui y participeraient.

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