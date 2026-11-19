Le 19 novembre 1980, la Deuxième Commission de l’Assemblée générale approuve sans vote un projet d’aide à la reconstruction du Liban. Trente États le parrainent. La décision prépare la résolution 35/85, adoptée le 5 décembre. Les archives décrivent les programmes libanais, le rôle des agences internationales et la priorité donnée au Sud. Elles distinguent également les financements promis des aides effectivement fournies. Cette étape diplomatique ne crée pas une nouvelle enveloppe financière de l’ONU, mais demande de poursuivre et de suivre son assistance.

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Le 19 novembre 1980, la Deuxième Commission de l’Assemblée générale des Nations unies approuve, sans vote, un projet consacré à la reconstruction et au développement du Liban. Trente États le parrainent. Cette étape prépare la résolution 35/85, adoptée le 5 décembre suivant. Le texte demande de prolonger l’assistance internationale aux plans libanais, sans annoncer une nouvelle enveloppe financière de l’ONU.

Le 19 novembre 1980, une décision en commission

Le dossier porte la cote A/C.2/35/L.57. Le représentant du Soudan l’a présenté le 12 novembre, lors de la 42e séance de la Deuxième Commission. Celle-ci traite les questions économiques et financières. Une semaine plus tard, à sa 44e séance, elle approuve le projet sans le mettre aux voix. Le représentant libanais intervient après cette décision.

Le rapport transmis à l’Assemblée générale consigne cette succession d’actes. Il distingue la présentation du projet, son adoption en commission et sa recommandation à la séance plénière. Le 19 novembre ne correspond donc pas à l’adoption définitive de la résolution. Celle-ci intervient le 5 décembre 1980, à la 84e séance de l’Assemblée générale, également sans vote.

Cette précision évite d’attribuer à la date anniversaire une décision prise seize jours plus tard. Elle permet aussi de comprendre la nature du texte : une recommandation issue de l’examen économique du dossier libanais, et non une résolution du Conseil de sécurité sur une opération militaire.

Trente pays derrière le projet

Les premiers parrains comprennent des États arabes, africains, asiatiques et occidentaux. Parmi eux figurent le Soudan, l’Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Koweït, le Qatar, le Maroc et le Yémen, mais aussi les États-Unis, la France, l’Italie et la Norvège. Le Bangladesh, le Pakistan, les Philippines, l’Équateur et l’Uruguay participent également au parrainage initial.

D’autres délégations les rejoignent ensuite, notamment Chypre, les Émirats arabes unis, la Libye, le Japon, la Mauritanie, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie. Le nombre final de trente parrains mesure le soutien formel au projet. Il ne constitue pas un décompte de contributions financières et ne signifie pas que chacun de ces pays a versé une aide.

L’adoption sans vote traduit l’absence de recours à un scrutin sur ce texte. Elle ne fournit pas de tableau de votes individuels. L’archive ne permet donc pas de transformer cette procédure en un résultat chiffré, avec un nombre de voix favorables attribué à l’ensemble des membres de l’Organisation.

Une aide aux plans libanais, pas un fonds nouveau

Le projet demande au secrétaire général de poursuivre l’assistance mobilisable dans le système des Nations unies. L’objectif consiste à aider le gouvernement libanais à préparer ses plans de reconstruction et de développement, puis à les exécuter. Les institutions spécialisées et les autres organismes onusiens sont invités à intensifier leurs efforts.

Le texte reconnaît également le travail du coordonnateur de l’aide à la reconstruction. Il prend acte des aides déjà fournies ou annoncées par plusieurs pays. Cette formulation maintient une distinction essentielle : une promesse de financement n’est pas un décaissement. La résolution ne donne pas un état des versements pays par pays.

Ses six dispositions ne créent pas une nouvelle enveloppe chiffrée. Elles organisent la poursuite de l’appui international et son suivi. Le secrétaire général doit présenter un rapport sur les progrès accomplis lors de la session suivante de l’Assemblée générale. Le dispositif repose ainsi sur des plans libanais, une assistance extérieure et un compte rendu ultérieur de leur mise en œuvre.

Le Sud au cœur du programme de reconstruction

Le dossier économique examiné cette année-là comprend un programme du Conseil du développement et de la reconstruction. Le sommet arabe de Tunis, tenu en novembre 1979, avait prévu une contribution de deux milliards de dollars sur cinq ans. La moitié devait bénéficier au Sud-Liban. Il s’agit de l’engagement arabe rappelé dans les documents de 1980, et non d’un crédit voté par l’ONU le 19 novembre.

Face aux ressources limitées, le gouvernement avait retenu un programme abrégé prévoyant 298,5 millions de dollars de dépenses sur douze mois, dont la moitié pour le Sud. Le choix des projets tenait compte des priorités économiques et sociales, des conditions de sécurité et de la capacité de l’État à les réaliser.

Un accord signé le 14 octobre 1980 entre l’UNICEF et le Conseil du développement et de la reconstruction prévoyait un appui à l’identification, à la préparation et à l’exécution de projets en 1980-1981. Il concernait notamment l’approvisionnement en eau ainsi que la réparation ou la construction d’écoles et d’hôpitaux dans le Sud. Ces opérations donnent un contenu concret à l’assistance évoquée dans le texte diplomatique.

Reconstruire sans attendre le règlement politique

La démarche de novembre prolonge des décisions antérieures. La résolution 35/85 rappelle les textes de l’Assemblée générale de décembre 1978 et décembre 1979, ainsi que la résolution du Conseil économique et social du 29 avril 1980.

Ce dernier texte exprimait une position précise : la reconstruction et le développement ne devaient pas attendre un règlement politique et le rétablissement complet de l’ordre public. Les États estimaient que ces travaux pouvaient eux-mêmes favoriser la paix et la réconciliation. Il ne s’agissait pas de déclarer les conditions de sécurité rétablies, mais de maintenir un effort économique malgré leur dégradation.

Le 19 novembre 1980 marque une étape de cette continuité. La commission recommande de poursuivre l’appui aux programmes libanais ; l’Assemblée générale l’entérine le 5 décembre. Le prochain rendez-vous prévu par le texte est le rapport du secrétaire général à la trente-sixième session, chargé de rendre compte des progrès effectivement réalisés.

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