Une grève ferroviaire est annoncée en Italie du vendredi 20 novembre à 21 h au samedi 21 à 20 h, heure locale. Les opérateurs publient des listes de trains garantis. Les voyageurs doivent vérifier leur numéro de train, leurs correspondances et les conditions de remboursement auprès de chaque opérateur.

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Une grève nationale touche le rail italien du vendredi 20 novembre à 21 h au samedi 21 à 20 h, heure locale. Trenitalia, Trenord et Italo publient des listes de trains garantis. Un autre mouvement, distinct, concerne les transports routiers vendredi. Les voyageurs doivent vérifier leur numéro de train et leur opérateur avant de partir.

Le groupe Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper et Trenord sont concernés pendant les vingt-trois heures du préavis. Dans son avis du 19 novembre, Trenitalia prévoit des modifications ou des annulations. L’opérateur prévient que des conséquences peuvent toucher certains services avant le début du mouvement et après sa fin. L’annonce n’implique pas un arrêt complet du réseau.

Les trains garantis se vérifient par numéro

Pour les grandes lignes, Trenitalia renvoie à sa liste de services garantis. Un train figurant sur cette liste ne garantit pas automatiquement une correspondance avec un autre opérateur. Pour un trajet qui comprend plusieurs segments, il faut vérifier l’ensemble de la chaîne, de la gare de départ jusqu’au dernier train régional.

Italo a publié une liste spécifique pour les 20 et 21 novembre. Elle distingue les trains garantis des services qui doivent circuler hors de la plage de grève, ou qui arrivent peu après son début. Il ne suffit donc pas de regarder le nom de la ligne : deux trains sur une même relation peuvent relever de situations différentes.

Pour les trains régionaux, Trenitalia rappelle les tranches de service essentiel prévues dans les listes applicables, notamment de 6 h à 9 h et de 18 h à 21 h pour les jours ouvrables. Le mouvement déborde sur le samedi. Mieux vaut consulter la liste de l’opérateur et de la région concernés plutôt que supposer que chaque train de ces plages circule. Trenord et Trenitalia Tper disposent de leurs propres canaux.

Que faire avec un billet déjà acheté ?

Trenitalia indique que les voyageurs qui renoncent à un Intercity ou à un Frecce peuvent demander un remboursement jusqu’à l’heure de départ du train réservé. Pour ses services régionaux, elle indique une demande jusqu’à minuit la veille du début de la grève. Elle prévoit également un report du voyage dans des conditions comparables, selon les places disponibles. Ces dispositions concernent les billets et services qu’elle opère et ne présument pas des démarches auprès d’Italo ou d’un autre vendeur.

Le mouvement de vingt-quatre heures annoncé vendredi dans les transports routiers relève d’un autre préavis. Des bus peuvent être modifiés ou supprimés selon les programmes locaux, notamment quand ils assurent une correspondance avec un train. Dans le Trentin et le Haut-Adige, les opérateurs régionaux annoncent en outre des mouvements distincts qui peuvent affecter plusieurs liaisons. Ni la journée du vendredi ni celle du samedi ne se résument donc à un horaire unique pour tous les transports.

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